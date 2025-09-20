Trump, propunere inedită  Jucătoarea de golf Charley Hull a dat detalii de la întâlnirea oficială din UK: „Ar fi chiar tare”
Donald Trump și Charley Hull FOTO: IMAGO / Montaj GOLAZO.ro
Trump, propunere inedită Jucătoarea de golf Charley Hull a dat detalii de la întâlnirea oficială din UK: „Ar fi chiar tare"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 20.09.2025, ora 14:12
Actualizat: 20.09.2025, ora 14:39
  • Donald Trump ( 79 de ani), președintele Statelor Unite, i-a propus sportivei britanice Charley Hull (29 de ani) să joace o partidă de golf împreună.

Charley Hull este lidera clasamentului LGPA (Asociația jucătoarelor de golf profesioniste).

Halep, mesaj pentru Cîrstea Ce i-a transmis Simona înainte de ultimele turnee din carieră: „Așa e viața după tenis”
Halep, mesaj pentru Cîrstea Ce i-a transmis Simona înainte de ultimele turnee din carieră: „Așa e viața după tenis”
Halep, mesaj pentru Cîrstea Ce i-a transmis Simona înainte de ultimele turnee din carieră: „Așa e viața după tenis”

Donald Trump, propunere inedită pentru Charley Hull

Președintele american, un împătimit al golfului, i-a propus sportivei britanice să joace o partidă de golf împreună.

Totul s-a petrecut la Castelul Windsor, acolo unde a avut loc o cină specială organizată de familia regală britanică cu ocazia vizitei de stat a familiei Trump.

Printre cei 150 de invitați la festivitate s-a numărat și Charley Hull. Liderul american i-a lăsat o impresie plăcută sportivei din Regat, care se declarase anterior fan al președintelui.

Charley Hull: „Vom încerca să organizăm un meci”

„Am vorbit cu el aseară. A spus că vrea să stabilim un meci.

Ar fi chiar tare. Anul trecut l-a contactat pe agentul meu și a vrut să joace la sfârșitul anului, dar cred că plecam în vacanță.

Am vorbit despre asta aseară și vom încerca să organizăm un meci înainte de sfârșitul anului, ceea ce va fi destul de interesant.

Este un om minunat și m-am înțeles foarte bine cu el. Aștept cu nerăbdare să joc golf cu el.

A fost foarte implicat în dialog, cu toată lumea. Vorbeam despre golf, cunoaște câțiva jucători din turneul LGPA”, a declarat Charley Hull, conform sportbible.com.

Charley Hull, o sportivă controversată

De-a lungul timpului, Charley a fost implicată în mai multe scandaluri, deoarece fuma pe teren, în timpul partidelor de golf.

Aceasta a renunțat în ultima perioadă la fumat, după ce a făcut un pariu de peste 10.000 de euro că nu va fuma timp de două luni.

  • Donald Trump joacă des golf și este foarte pasionat de acest sport.
  • Are mai multe terenuri de golf deținute sub brandul Trump Golf, atât în Statele Unite, cât și în alte locații (Scoția, Irlanda, Dubai etc.). A fost văzut frecvent jucând golf în timpul mandatelor sale de președinte.

