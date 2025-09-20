„Am discutat cu Lucescu”   Zeljko Kopic, despre posibila convocare a unui fundaș dinamovist la națională: „Pentru mine nu e o surpriză” +17 foto
Zeljko Kopic și Raul Opruț FOTO: Sport Pictures/Montaj GOLAZO.ro
„Am discutat cu Lucescu” Zeljko Kopic, despre posibila convocare a unui fundaș dinamovist la națională: „Pentru mine nu e o surpriză”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.09.2025, ora 12:34
alt-text Actualizat: 20.09.2025, ora 12:34
  • Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul celor de la Dinamo, a vorbit despre posibila convocare a lui Raul Opruț (27 de ani) la echipa națională.

Raul Opruț are 4 meciuri jucate în tricoul României până în acest moment. El a debutat în anul 2022 la echipa națională.

Zeljko Kopic, despre convocarea lui Raul Opruț la națională: „Am vorbit cu domnul Lucescu”

Antrenorul „câinilor” a dezvăluit că a purtat discuții cu selecționerul despre Raul Opruț. Acesta consideră că fundașul dinamovist este pregătit să devină o piesă importantă în angrenajul selecționatei.

„Noi am purtat discuții cu domnul Lucescu referitoare la disponibilitatea lui Raul Opruț înainte de dubla cu Canada și Cipru, însă, având în vedere accidentarea și starea lui, nu s-a putut prezenta.

Da, cred că ar putea ajuta. Pentru mine nu e o surpriză. El deja face parte din planul naționalei României. Eu cred că va fi acolo.

Nu am prea multe de discutat despre poziția lui în echipa națională. El deja e acolo. A fost în Germania la tratamente. E un jucător de echipă națională”, a declarat Zeljko Kopic, conform fanatik.ro.

1,3 milioane de euro
este cota lui Raul Opruț, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei sale. Opruț a mai jucat la Kortrijk, Albissola și Hermannstadt, acolo unde a avut cele mai bune evoluții. La formația sibiană, fundașul a marcat 5 goluri și a oferit 12 pase decisive în 158 de meciuri.

Dinamo, antrenament inainte de meciul cu Farul FOTO FB Dinamo (11).jpg
Dinamo, antrenament inainte de meciul cu Farul FOTO FB Dinamo (11).jpg

