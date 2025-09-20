China, acuzată de furt Ar fi colectat date cerebrale de la Sinner, Leclerc sau jucători de la Manchester City pentru uz militar
Jannik Sinner, Erling Haaland și Charles Leclerc. Sursa. Fotomontaj GOLAZO.ro
China, acuzată de furt Ar fi colectat date cerebrale de la Sinner, Leclerc sau jucători de la Manchester City pentru uz militar

Ionuț Cojocaru
Publicat: 20.09.2025, ora 13:34
  • O investigație realizată de Hunterbrook Media și jurnalistul Pablo Torre a stârnit îngrijorare în lumea sportului.
  • Aceștia acuză China că ar fi colectat date cerebrale de la sportivi precum Jannik Sinner, Mikaela Shiffrin, Charles Leclerc sau fotbaliști de la Manchester City.
  • China ar fi furat informațiile prin banda electronică FocusCalm, pentru a le folosi în scop militar.

FocusCalm este un dispozitiv creat de BrainCo, o companie fondată la Harvard și ulterior mutată în China, care susține că ajută utilizatorii să-și îmbunătățească concentrarea prin monitorizarea undelor cerebrale, conform as.com.

China, acuzată că ar colecta date cerebrale de la Sinner, Leclerc și jucătorii lui City

Investigația, realizată pe parcursul a șase luni, sugerează că scopul Chinei ar fi folosirea acestor informații pentru instruirea viitorilor soldați.

BrainCo ar fi finanțată în secret de entități legate de statul chinez și ar avea conexiuni cu firme de robotică implicate în dezvoltarea echipamentelor necesare instruirii „supersoldaților”

Riccardo Ceccarelli, doctor și expert în sport, a dezvăluit că guvernul chinez ar fi colectat date de la tenismenul Jannik Sinner (#2 ATP), schioarea Mikaela Shiffrin, pilotul de Formula 1 Charles Leclerc, echipe olimpice din Italia și chiar jucători de la Manchester City.

El a oferit lista de sportivi studiați de China, după ce a văzut imagini cu utilizarea acestor dispozitive în sălile de clasă.

Logan Ryan: „În acest moment, nu aș mai purta acea bandă”

Unul dintre sportivii care au folosit benzile, fostul jucător de fotbal american Logan Ryan, a declarat că a apelat la această metodă pentru a-și îmbunătăți viteza de reacție odată cu înaintarea în vârstă.

„Mi-am dat seama că, dacă pot gândi mai rapid, pot juca mai rapid, chiar și la vârsta mea. Mintea mea ar fi mai rapidă decât era la 20 sau 21 de ani, și de aceea am început să mă antrenez mental”, a spus el, conform sursei citate.

Totuși, Ryan a fost surprins când a aflat că BrainCo, firma care produce benzile, are legături cu guvernul chinez:

Nu aveam nicio idee și nimeni nu credea că ar fi adevărat. Dacă este însă, situația mă îngrijorează și trebuie să o investighez. În acest moment, nu aș mai purta acea bandă. Totuși, dacă ar fi adevărat că am putea folosi datele creierului nostru pentru antrenament, am putea lua decizii rapide și inteligente. Logan Ryan

