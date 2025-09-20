Simona Halep (33 de ani), fost #1 mondial, i-a transmis un mesaj Soranei Cîrstea (35 de ani, #56 WTA) înainte de ultimele turnee din cariera acesteia.

Sorana Cîrstea, cea care a plâns la retragerea Simonei Halep, este pe final de carieră, iar fosta ocupantă a primei poziții în clasamentul WTA a dorit să îi transmită un mesaj.

Simona Halep, mesaj pentru Sorana Cîrstea: „Viața de după tenis e foarte frumoasă”

Halep i-a transmis Soranei că trebuie să fie mândră de performanțele reușite în carieră și să se bucure de viața de după retragere.

„Depinde cum o iei, dacă ești mulțumit și împăcat cu ceea ce ai făcut, nu e un moment trist, e un moment de bucurie. La mine a fost o bucurie că am putut să închei cariera și am încheiat-o bine.

Ce mesaj să-i transmit? Că viața de după tenis e foarte frumoasă și foarte bună. Trebuie să se bucure de ceea ce a făcut și de persoana ei” , a transmis Simona Halep, conform as.ro.

Sorana Cîrstea a plâns la retragerea Simonei

După retragerea Simonei, în luna februarie a acestui an, Sorana a postat un mesaj emoționant.

„Ne ştim de când aveam 7 ani şi am împărțit atât de multe. Așa că, în seara aceasta am plâns pentru că o parte din mine s-a retras cu tine.

ÎȚI MULȚUMESC pentru tot ce ai făcut pentru sportul nostru, pentru România şi pentru noi. Să te bucuri de acest nou capitol al vieţii, campioano.

Ne vedem curând pe partea cealaltă”, a scris Cîrstea, la acel moment, pe Instagram.

Titlurile WTA câștigate de Sorana Cîrstea până acum:

Simplu

Tashkent , 2008

, 2008 Istanbul , 2021

, 2021 Cleveland, 2025

Dublu

Fès , 2008 (cu Pavlyuchenkova)

, 2008 (cu Pavlyuchenkova) Luxembourg , 2008 (cu Erakovic)

, 2008 (cu Erakovic) Oeiras , 2010 (cu Medina Garrigues)

, 2010 (cu Medina Garrigues) Dallas , 2011 (cu Brianti)

, 2011 (cu Brianti) Lugano , 2019 (cu Mitu)

, 2019 (cu Mitu) Madrid, 2025 (cu Anna Kalinskaya)

