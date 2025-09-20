Halep, mesaj pentru Cîrstea Ce i-a transmis Simona înainte de ultimele turnee din carieră: „Așa e viața după tenis” +4 foto
Simona Halep și Sorana Cîrstea FOTO: IMAGO/Montaj GOLAZO.ro
Halep, mesaj pentru Cîrstea Ce i-a transmis Simona înainte de ultimele turnee din carieră: „Așa e viața după tenis”

alt-text Publicat: 20.09.2025, ora 13:51
  • Simona Halep (33 de ani), fost #1 mondial, i-a transmis un mesaj Soranei Cîrstea (35 de ani, #56 WTA) înainte de ultimele turnee din cariera acesteia.

Sorana Cîrstea, cea care a plâns la retragerea Simonei Halep, este pe final de carieră, iar fosta ocupantă a primei poziții în clasamentul WTA a dorit să îi transmită un mesaj.

Simona Halep, mesaj pentru Sorana Cîrstea: „Viața de după tenis e foarte frumoasă”

Halep i-a transmis Soranei că trebuie să fie mândră de performanțele reușite în carieră și să se bucure de viața de după retragere.

„Depinde cum o iei, dacă ești mulțumit și împăcat cu ceea ce ai făcut, nu e un moment trist, e un moment de bucurie. La mine a fost o bucurie că am putut să închei cariera și am încheiat-o bine.

Ce mesaj să-i transmit? Că viața de după tenis e foarte frumoasă și foarte bună. Trebuie să se bucure de ceea ce a făcut și de persoana ei”, a transmis Simona Halep, conform as.ro.

Sorana Cîrstea a plâns la retragerea Simonei

După retragerea Simonei, în luna februarie a acestui an, Sorana a postat un mesaj emoționant.

„Ne ştim de când aveam 7 ani şi am împărțit atât de multe. Așa că, în seara aceasta am plâns pentru că o parte din mine s-a retras cu tine.

ÎȚI MULȚUMESC pentru tot ce ai făcut pentru sportul nostru, pentru România şi pentru noi. Să te bucuri de acest nou capitol al vieţii, campioano.

Ne vedem curând pe partea cealaltă”, a scris Cîrstea, la acel moment, pe Instagram.

Sorana Cîrstea în finala Tennis in the Land. Foto: Instagram, @soranacirstea
Sorana Cîrstea în finala Tennis in the Land. Foto: Instagram, @soranacirstea

Sorana Cîrstea în finala Tennis in the Land. Foto: Instagram, @soranacirstea Sorana Cîrstea în finala Tennis in the Land. Foto: Instagram, @soranacirstea Sorana Cîrstea în finala Tennis in the Land. Foto: Instagram, @soranacirstea Sorana Cîrstea în finala Tennis in the Land. Foto: Instagram, @soranacirstea
Titlurile WTA câștigate de Sorana Cîrstea până acum:

Simplu

  • Tashkent, 2008
  • Istanbul, 2021
  • Cleveland, 2025

Dublu

  • Fès, 2008 (cu Pavlyuchenkova)
  • Luxembourg, 2008 (cu Erakovic)
  • Oeiras, 2010 (cu Medina Garrigues)
  • Dallas, 2011 (cu Brianti)
  • Lugano, 2019 (cu Mitu)
  • Madrid, 2025 (cu Anna Kalinskaya)

Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Auto
09:44
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Citește mai mult
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Campionate
09:08
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat: „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Citește mai mult
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Stranieri
10:22
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Citește mai mult
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Superliga
20.09
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Citește mai mult
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”

