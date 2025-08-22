Barcelona vrea să inverseze ordinea meciurilor cu Valencia, pentru că nu poate juca pe teren propriu în etapa #4 din La Liga.

Prima partidă dintre cele două echipe este programată duminică, 14 septembrie, cu începere de la ora 19:00.

Barcelona își dorește din răsputeri să revină pe Camp Nou. Campioana Spaniei a solicitat La Liga un start în deplasare pentru primele trei etape din sezon, însă numărul s-ar putea mări la patru.

Joan Laporta, președintele clubului, le promisese fanilor că Barcelona va reveni pe Camp Nou, pentru un meci oficial la partida cu Valencia, programată pe 14 septembrie.

Totuși, catalanii au în continuare probleme cu obținerea aprobările și a autorizațiilor necesare pentru a deschide stadionul.

Acum, presa din Spania scrie că Barcelona vrea să ajungă la un acord cu Valencia pentru a inversa ordinea meciurilor.

Astfel, catalanii ar solicita La Liga, ca duelul din etapa #4 să aibă loc pe Mestalla, ceea ce ar însemna că trupa lui Hansi Flick va juca patru meciuri în debutul noi stagiuni, relatează marca.com

De altfel, campioana Spaniei a solicitat un start în deplasare și în Liga Campionilor, pentru primele patru etape. Primul meci al primei competiții continentale este între 16 și 18 ale lunii septembrie.

Montjuic, ocupat de un concert!

Barcelona nu poate desfășura partida nici pe stadionul unde a evoluat în calitate de echipă gazdă, în sezonul 2024-2025.

Pe 12 septembrie, stadionul Montjuic programează un concert al lui Post Malone, iar scena ar trebui demontată în timp record. În plus, gazonul va fi și el afectat.

În Liga 1 s-a putut

În urmă cu câteva zile, GOLAZO.ro anunța că FCSB și Csikszereda au ajuns la o înțelegere pentru a schimba ordinea celor două meciuri din sezonul regulat al Ligii 1.

Astfel, partida din septembrie va avea loc la Miercurea-Ciuc, în timp ce returul din 2026 se va juca la București.

FCSB ar fi fost nevoită să schimbe din nou stadionul, Arena Națională fiind blocată de East European Comic Con 2025, care va fi găzduit de cel mai mare stadion al țării între 12 și 14 septembrie.

Harghitenii au acceptat propunerea campioanei, urmând ca LPF să confirme în curând schimbarea programului.

