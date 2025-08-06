Mărturia lui Drăgușin Internaționalul român, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră : „A trebuit să învăț din nou să merg” +15 foto
Radu Drăgușin. Foto: Captură, tottenhamhotspur.com
Stranieri

Mărturia lui Drăgușin Internaționalul român, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră: „A trebuit să învăț din nou să merg”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 17:09
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 17:09
  • Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham, a vorbit despre greutățile prin care a trecut în timpul recuperării după accidentarea care îl ține departe de teren de mai bine de șase luni.

Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, în victoria obținută Tottenham cu Elfsborg în Europa League, pe 30 ianuarie.

Au învățat să vândă Cluburile din Premier League nu doar cumpără. Record în mercato »  Au depășit o barieră istorică
Citește și
Au învățat să vândă Cluburile din Premier League nu doar cumpără. Record în mercato » Au depășit o barieră istorică
Citește mai mult
Au învățat să vândă Cluburile din Premier League nu doar cumpără. Record în mercato »  Au depășit o barieră istorică

Radu Drăgușin, despre procesul de recuperare: „M-am schimbat în bine”

A urmat o intervenție chirurgicală și o lungă perioadă de recuperare: „Cred că mi-a schimbat cu adevărat perspectiva asupra fotbalului. A fost prima mea accidentare, așa că a fost o schimbare majoră.

A trebuit să învăț să trăiesc cu asta, să mă antrenez în condițiile respective, dar cred că m-a schimbat în bine, mi-a oferit o altă perspectivă asupra modului în care privesc totul în fotbal”, a spus fotbalistul într-un interviu publicat pe site-ul oficial al clubului londonez.

A trebuit să învăț din nou să merg. Eram în cârje, genunchiul era foarte înțepenit după operație. A fost un proces lung, dar odată ce am revenit la mersul normal, totul a devenit o călătorie pozitivă. Pot spune că mi-a plăcut, pentru că ai nevoie de o mentalitate pozitivă, să accepți ce ai pățit, chiar dacă este partea cea mai grea din fotbal. Trebuie să găsești o cale prin care să fii fericit și să te bucuri de proces, iar eu cred că am reușit asta. Radu Drăgușin

Deși nu a putut juca în finala Europa League contra lui Manchester United, Radu a fost alături de echipă la Bilbao, în vestiarul stadionului San Mames, trăind din interior victoria care a adus clubului un trofeu european.

„A fost pentru prima dată când m-am întors în grup pentru un meci. Să călătoresc cu băieții, să fiu din nou alături de ei… chiar mi-a lipsit acel sentiment, să fac parte din echipă, să trăiesc emoțiile din vestiar.

A fost un meci mare, nu am stat jos nici măcar o secundă! Am fost în picioare tot meciul, trăind fiecare moment. Dar a fost un memento că toată munca grea pe care o fac va merita.

Pentru că în timpul unei accidentări, apar gânduri negative, dar prezența acolo m-a făcut să înțeleg că, în final, totul va merita”, a mai spus fundașul.

Tottenham - Manchester United 1-0. Captură Prima Sport
Tottenham - Manchester United 1-0. Captură Prima Sport

Galerie foto (15 imagini)

Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea
+15 Foto
labels.photo-gallery

Radu Drăgușin va avea un nou număr la Tottenham: „Cred că reflectă cine sunt”

Drăgușin va evolua din sezonul 2025/2026 cu numărul 3, același pe care îl poartă și la echipa națională. Fundașul român a renunțat la numărul șase, purtat din momentul transferului său din ianuarie 2024 de la Genoa.

„Simt că acest număr mă reprezintă. Îl port de când am ajuns la echipa națională, acum trei ani, și cred că reflectă cine sunt: cineva care e mereu pregătit să dea totul pentru echipă.”

Deși este cunoscut mai ales ca extremă stângă, Gareth Bale a purtat în trecut tricoul cu numărul trei și a evoluat ca fundaș stânga în 42 dintre cele 237 de meciuri disputate pentru Tottenham.

Tricoul cu numărul trei a fost purtat de-a lungul timpului de fundași de marcă din istoria clubului, precum Gary Mabbutt, fostul căpitan legendar cu peste 600 de apariții între 1982 și 1998, și Chris Hughton, care a strâns aproape 400 de meciuri în tricoul lui Spurs (1977-1990).

4
a fost numărul purtat de Gheorghe Popescu în sezonul 1994-1995, când fostul internațional român a evoluat pentru Tottenham. Vlad Chiricheș, un alt fundaș român trecut pe la clubul londonez, a îmbrăcat tricourile cu numerele 6 și 12 în perioada petrecută la Spurs

Fundașul s-a pregătit singur, uneori în afara programului obișnuit, iar deși a fost greu, colegii și staff-ul i-au fost mereu alături.

„Toți membrii staff-ului, toți jucătorii au fost foarte de ajutor. Au încercat mereu să mă țină aproape, să nu mă simt izolat. Chiar dacă aveam un program diferit, au făcut eforturi.

Iar suporterii… au fost incredibili, atât online, cât și față în față. Oamenii mă opreau pe stradă și îmi spuneau: «Abia așteptăm să revii». M-a ajutat enorm”, a mai spus Drăgușin.

Radu Drăgușin participă la toate ședințele noului tehnician

Sub comanda noului antrenor principal, danezul Thomas Frank, Drăgușin participă activ la toate ședințele tactice ale echipei, chiar dacă încă nu s-a întors la antrenamentele colective.

„Am participat la toate întâlnirile de echipă, cele tactice, toate planurile pe care le pregătește el și staff-ul său.

Cred că m-au ajutat foarte mult să înțeleg ideile lui, principiile și tactica pe care vrea să o implementeze. Ca fotbalist, trebuie să te adaptezi cerințelor antrenorului”, a continuat românul.

Sincer, tot ce îmi doresc este să revin pe teren și să mă antrenez din nou cu băieții. Abia aștept să revin. Am muncit din greu, pe teren și în afara lui, cu stafful de fitness. Odată ce sunt complet apt, vreau să fiu din nou alături de băieții și să joc meciuri din nou Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a jucat 28 de meciuri în sezonul 2024-2025, înaintea de a suferi o leziune gravă la genunchi.

„Tricolorul” va avea șase rivali pentru cele două posturi în centrul apărării, pentru că tehnicianul Thomas Frank plănuiește tot o linie defensivă de patru pentru sistemul său preferat, 4-3-3.

  • Cristian Romero, 27 de ani, cotă 50 de milioane.
  • Micky van de Ven, 24 de ani, 50 de milioane. 
  • Kevin Danso, 26 de ani, 25 de milioane. 
  • Luka Vuskovic, 18 ani, 12 milioane.
  • Ben Davies, 32 de ani, 6 milioane. 
  • Kota Takai, 20 de ani, 2,5 milioane.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Nadia, omagiu pentru Iliescu Legenda gimnasticii, amintiri cu fostul președinte: „Știa ce înseamnă sportul. Foarte deschis și cald în discuții”
Diverse
16:17
Nadia, omagiu pentru Iliescu Legenda gimnasticii, amintiri cu fostul președinte: „Știa ce înseamnă sportul. Foarte deschis și cald în discuții”
Citește mai mult
Nadia, omagiu pentru Iliescu Legenda gimnasticii, amintiri cu fostul președinte: „Știa ce înseamnă sportul. Foarte deschis și cald în discuții”
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Fotbal feminin
17:20
„Leoaicele” vor fi decorate Anunțul făcut de premierul Keir Starmer, după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Citește mai mult
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
accidentare Premier League tottenham radu dragusin
Știrile zilei din sport
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Europa League
06.08
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Citește mai mult
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Superliga
06.08
Perica revine Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Citește mai mult
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Europa League
06.08
Drita l-a ironizat dur pe Becali Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Citește mai mult
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Superliga
06.08
Glume la adresa lui Armstrong Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Citește mai mult
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:20
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
Răfăilă dorit în Spania  Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
11:29
„A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept»”
 „A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un  «băiat deștept»”
11:55
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?
România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu
Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de <span>play-out</span>
Top stiri din sport
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Superliga
06.08
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf! Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Citește mai mult
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Europa League
06.08
Dezastru pentru FCSB Cu Drita, campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Lumini și umbre
06.08
„Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Citește mai mult
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Diverse
06.08
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Citește mai mult
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu

Echipe/Competiții

fcsb 119 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 53 rapid 16 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share