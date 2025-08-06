Mărturia lui Drăgușin Internaționalul român, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră: „A trebuit să învăț din nou să merg”

Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham, a vorbit despre greutățile prin care a trecut în timpul recuperării după accidentarea care îl ține departe de teren de mai bine de șase luni.

Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, în victoria obținută Tottenham cu Elfsborg în Europa League, pe 30 ianuarie.

Radu Drăgușin, despre procesul de recuperare: „ M-am schimbat în bine”

A urmat o intervenție chirurgicală și o lungă perioadă de recuperare: „Cred că mi-a schimbat cu adevărat perspectiva asupra fotbalului. A fost prima mea accidentare, așa că a fost o schimbare majoră.

A trebuit să învăț să trăiesc cu asta, să mă antrenez în condițiile respective, dar cred că m-a schimbat în bine, mi-a oferit o altă perspectivă asupra modului în care privesc totul în fotbal”, a spus fotbalistul într-un interviu publicat pe site-ul oficial al clubului londonez.

A trebuit să învăț din nou să merg. Eram în cârje, genunchiul era foarte înțepenit după operație. A fost un proces lung, dar odată ce am revenit la mersul normal, totul a devenit o călătorie pozitivă. Pot spune că mi-a plăcut, pentru că ai nevoie de o mentalitate pozitivă, să accepți ce ai pățit, chiar dacă este partea cea mai grea din fotbal. Trebuie să găsești o cale prin care să fii fericit și să te bucuri de proces, iar eu cred că am reușit asta. Radu Drăgușin

Deși nu a putut juca în finala Europa League contra lui Manchester United, Radu a fost alături de echipă la Bilbao, în vestiarul stadionului San Mames, trăind din interior victoria care a adus clubului un trofeu european.

„A fost pentru prima dată când m-am întors în grup pentru un meci. Să călătoresc cu băieții, să fiu din nou alături de ei… chiar mi-a lipsit acel sentiment, să fac parte din echipă, să trăiesc emoțiile din vestiar.

A fost un meci mare, nu am stat jos nici măcar o secundă! Am fost în picioare tot meciul, trăind fiecare moment. Dar a fost un memento că toată munca grea pe care o fac va merita.

Pentru că în timpul unei accidentări, apar gânduri negative, dar prezența acolo m-a făcut să înțeleg că, în final, totul va merita”, a mai spus fundașul.

Radu Drăgușin va avea un nou număr la Tottenham: „Cred că reflectă cine sunt”

Drăgușin va evolua din sezonul 2025/2026 cu numărul 3, același pe care îl poartă și la echipa națională. Fundașul român a renunțat la numărul șase, purtat din momentul transferului său din ianuarie 2024 de la Genoa.

„Simt că acest număr mă reprezintă. Îl port de când am ajuns la echipa națională, acum trei ani, și cred că reflectă cine sunt: cineva care e mereu pregătit să dea totul pentru echipă.”

Deși este cunoscut mai ales ca extremă stângă, Gareth Bale a purtat în trecut tricoul cu numărul trei și a evoluat ca fundaș stânga în 42 dintre cele 237 de meciuri disputate pentru Tottenham.

Tricoul cu numărul trei a fost purtat de-a lungul timpului de fundași de marcă din istoria clubului, precum Gary Mabbutt, fostul căpitan legendar cu peste 600 de apariții între 1982 și 1998, și Chris Hughton, care a strâns aproape 400 de meciuri în tricoul lui Spurs (1977-1990).

4 a fost numărul purtat de Gheorghe Popescu în sezonul 1994-1995, când fostul internațional român a evoluat pentru Tottenham. Vlad Chiricheș, un alt fundaș român trecut pe la clubul londonez, a îmbrăcat tricourile cu numerele 6 și 12 în perioada petrecută la Spurs

Fundașul s-a pregătit singur, uneori în afara programului obișnuit, iar deși a fost greu, colegii și staff-ul i-au fost mereu alături.

„Toți membrii staff-ului, toți jucătorii au fost foarte de ajutor. Au încercat mereu să mă țină aproape, să nu mă simt izolat. Chiar dacă aveam un program diferit, au făcut eforturi.

Iar suporterii… au fost incredibili, atât online, cât și față în față. Oamenii mă opreau pe stradă și îmi spuneau: «Abia așteptăm să revii». M-a ajutat enorm”, a mai spus Drăgușin.

Radu Drăgușin participă la toate ședințele noului tehnician

Sub comanda noului antrenor principal, danezul Thomas Frank, Drăgușin participă activ la toate ședințele tactice ale echipei, chiar dacă încă nu s-a întors la antrenamentele colective.

„Am participat la toate întâlnirile de echipă, cele tactice, toate planurile pe care le pregătește el și staff-ul său.

Cred că m-au ajutat foarte mult să înțeleg ideile lui, principiile și tactica pe care vrea să o implementeze. Ca fotbalist, trebuie să te adaptezi cerințelor antrenorului”, a continuat românul.

Sincer, tot ce îmi doresc este să revin pe teren și să mă antrenez din nou cu băieții. Abia aștept să revin. Am muncit din greu, pe teren și în afara lui, cu stafful de fitness. Odată ce sunt complet apt, vreau să fiu din nou alături de băieții și să joc meciuri din nou Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a jucat 28 de meciuri în sezonul 2024-2025, înaintea de a suferi o leziune gravă la genunchi.

„Tricolorul” va avea șase rivali pentru cele două posturi în centrul apărării, pentru că tehnicianul Thomas Frank plănuiește tot o linie defensivă de patru pentru sistemul său preferat, 4-3-3.

Cristian Romero, 27 de ani, cotă 50 de milioane.

Micky van de Ven, 24 de ani, 50 de milioane.

Kevin Danso, 26 de ani, 25 de milioane.

Luka Vuskovic, 18 ani, 12 milioane.

Ben Davies, 32 de ani, 6 milioane.

Kota Takai, 20 de ani, 2,5 milioane.

