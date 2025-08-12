Violator la Casa Albă Președintele SUA, Donald Trump, a primit, într-o delegație oficială, un fost sportiv american condamnat pentru viol

Lawrence Taylor, fost jucător de fotbal american, va face parte din Consiliul Prezidențial pentru Sport, Fitness și Nutriție.

Taylor a fost condamnat, în 2010, la șase ani de închisoare cu suspendare după ce a fost găsit vinovat de viol.

Donald Trump a fost găsit vinovat și el pentru abuz sexual, în 2023, în celebrul caz intentat de E. Jean Caroll.

Președintele SUA, Donald Trump, care e, în aceste zile, presat de societatea americană să ofere publicității „dosarul Jeffrey Epstein”, din care s-ar afla numele celor implicați într-un scandal de pedofilie, a făcut o nouă alegere controversată.

Presa americană a descoperit că unul dintre sportivii invitați de administrația din SUA la semnarea unui ordin executiv e un fost condamnat pentru viol.

Lawrence Taylor to Trump: "I don't know why. I don't know what we're supposed to be doing, but I'm here to serve, and I'm here to serve you." pic.twitter.com/Vk8RK1nfjV — Aaron Rupar (@atrupar) July 31, 2025

Lawrence Taylor: „Sunt aici pentru a vă servi”

Totul s-a întâmplat atunci când Trump a făcut un nou spectacol din reintroducerea în școlile americane a „Testului președintelui”. Acesta constă în alergare de 1,6 kilometri, abdomene, stretching și, la alegere, flotări sau tracțiuni. Testul, obligatoriu, fusese introdus în 1966, dar înlocuit de președintele Obama în 2013.

La parafarea ordinului executiv au participat mai mulți sportivi, printre care Bryson DeChambeau (golf), jucătorul de fotbal american Harrison Butker, Nastia Liukin (gimnastica), Annika Sorenstam (golf), Lawrence Taylor (fost membru al echipei New York Giants). Acesta din urmă e considerat unul dintre cei mai buni apărători din istoria fotbalului american.

Lawrence Taylor a fost invitat la Casa Albă și pentru a marca „înregimentarea” sa în Consiliul Prezidențial pentru Sport, Fitness și Nutriție. În timpul evenimentului, fostul jucător de fotbal american a luat cuvântul, afirmând că se află acolo pentru a servi.

Ceea ce nu mulți știau e faptul că Lawrence Taylor nu a servit nicio o secundă de închisoare, deși, în 2010, a fost acuzat și condamnat pentru viol de gradul III.

Acuzațiile au fost formulate în urma unui incident în care el a plătit o fugară de 16 ani pentru a întreține relații sexuale într-o cameră de hotel din Suffern, New York. Fata fusese bătută și sechestrată de un bărbat care o forța să se prostitueze.

17 ani e vârsta limită legală în NY pentru un act sexual consimțit

Înțelegere cu procurorii

Taylor a pledat inițial nevinovat, dar ulterior și-a schimbat ideea, după ce avocații săi au încheiat o înțelegere cu procurorii, și a pledat vinovat la acuzațiile de delict sexual și de frecventare a unei prostituate.

Drept urmare, a fost obligat să se înregistreze ca agresor sexual și a fost condamnat la șase ani de închisoare cu suspendare . Taylor a susținut că știa de la bărbatul care o sechestrase pe fată că aceasta avea 19 ani.

În 2024, notează CBS, Taylor s-a predat la biroul șerifului din Broward, Florida, pentru că uitase să-și declare noua adresă la care s-a mutat, așa cum cere legea în privința delicvenților sexuali. În 2021 se făcuse vinovat de aceeași încălcare a legii.

13 sezoane a jucat Lawrence Taylor la New York Giants, cu care a câștigat Super Bowl în 1987 și 1991

Donald Trump: „A dansat la ușa lui”

Președintele Trump, el însuși condamnat pentru abuz sexual în 2023, conform legilor din New York, a trebuit să-i plătească scriitoarei E. Jean Carroll suma de 88.3 milioane de dolari, 5 în cazul de abuz sexual și 83.3 în procesul de defăimare.

Alesul poporului american nu e la prima trecere cu vederea a acestor fapte oribile. În 1992, Trump a fost invitatul lui David Letterman la talk-show-ul acestuia, iar aici a făcut câteva afirmații halucinante.

El i-a luat apărarea lui Mike Tyson, atunci când acesta se afla în închisoare, condamnat pentru viol la trei ani de temniță.

🚨BOMBSHELL: A clip of Trump arguing with David Letterman that the teenage girl Mike Tyson brutally raped was to blame is going viral.



“Mike should serve some time and everything else, but... she was dancing at his door at one o’clock in the morning.”



There’s no defending this. pic.twitter.com/x4bcdjpqQC — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 5, 2025

Președintele SUA a spus că Desiree Washington „dansa la ușa lui Tyson la ora 1 noaptea”, încercând să acrediteze ideea că victima ar fi fost vinovată pentru viol din cauza acestui comportament.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport