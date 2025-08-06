Dorin Rotariu (30 de ani) a semnat cu Igdir FK, formație din liga secundă a Turciei.

În ultimul sezon, Rotariu a evoluat pentru Ankaragucu, formație retrogradată în cel de-al treilea eșalon din Turcia.

Dorin Rotariu a semnat cu Igdir FK

După ce și-a încheiat contractul cu Ankaragucu, Dorin Rotariu și-a găsit o nouă echipă, tot în liga secundă din Turcia.

Atacantul cu 10 meciuri jucate pentru echipa națională s-a înțeles cu Igdir FK, echipă care în stagiunea precedentă s-a clasat pe locul 8 în campionat.

Contractul dintre cele două părți se întinde pe un singur sezon.

„Bine ai venit în familia noastră, Dorin Rotariu!

Clubul nostru a semnat un contract pe un an cu Dorin Rotariu, care a jucat pentru MKE Ankaragücü sezonul trecut.

Îl primim în club pe noul nostru jucător, Dorin Rotariu, și îi urăm mult succes în tricoul nostru verde-alb”, a transmis formația din Turcia.

300.000 de euro este cota lui Dorin Rotariu, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei sale, Dorin Rotariu a mai evoluat la Dinamo, Club Brugge, Mouscron, AZ Alkmaar, Astana, Ludogorets, Atromitos, FCSB și Ankaragucu, reușind să își treacă în palmares un titlu de campion alături de FCSB, în sezonul 2023/2024.

De asemenea, acesta a mai câștigat Cupa Ligii alături de Dinamo în anul 2017, campionatul în Kazakhstan în anul 2019, alături de cei de la Astana, și campionatul în Bulgaria, în 2022, atunci când era legitimat la Ludogorets.

