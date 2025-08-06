Valeriu Iftime (65 de ani), patronul lui FC Botoșani, a răspuns ironic atunci când a fost întrebat dacă mai vinde jucători celor de la FCSB.

De-a lungul sezoanelor, FC Botoșani a reprezentat o „sursă” de jucători pentru campioana României. FCSB a transferat nu mai puțin de 9 jucători în ultimii ani, de la echipa moldoveană.

Valeriu Iftime, despre transferurile la FCSB: „Nu dau acum”

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a declarat că nu va mai vinde prea curând jucători la formația antrenată de Elias Charalambous.

„ La FCSB nu dau acum. Ei sunt prea slabi acum. Când eu o duceam prost, mă suna domnul Becali și făcea mișto de mine. În momentul ăsta, nu am fotbaliști pregătiți să plece de la mine.

Mai cred în Zoran [Mitrov], Pavlovic, Bodișteanu, Aldair, ei au ceva de spus în fotbal. Acum mă gândesc să am echipă solidă, cu care să nu mă fac de râs”, a spus Iftime, potrivit digisport.ro.

9,2 milioane de euro reprezintă suma la care este cotată FC Botoșani, conform Transfermarkt

FCSB, peste 4 milioane de euro plătite pe jucătorii Botoșaniului

În ultimele sezoane, campioana României a cumpărat 9 jucători de la formația moldoveană. Ultimul jucător adus la roș-albaștri este Joyskim Dawa, în 2022, conform sursei citate.

Jucătorii aduși de FCSB de la FC Botoșani:

Olimpiu Moruțan - 1.2 milioane de euro

Răzvan Oaidă - 700.000 de euro

Denis Haruț - 660.000 de euro

Cătălin Golofca - 400.000 de euro

Mihai Roman - 400.000 de euro

Joyskim Dawa - 350.000 de euro

Malcom Edjouma - 330.000 de euro

Aristidis Soiledis - 75.000 de euro

Andrei Miron - gratis

Patronul campioanei, Gigi Becali, a făcut profit doar de pe urma lui Olimpiu Moruțan. Acesta a fost vândut în 2021 la Galatasaray pentru 3,5 milioane de euro.

