Înlocuitorul lui Dorinel  Sepsi a găsit antrenor , după ce l-a demis pe Munteanu

Dorinel Munteanu (56 de ani) a fost demis din funcția de antrenor al lui Sepsi, după doar 5 meciuri pe banca echipei din Sfântu Gheorghe.

Directorul sportiv al celor de la Sepsi, Attila Hadnagy, l-a confirmat pe Laszlo Kulcsar drept interimar până la finalul sezonului.

Sepsi l-a înlocuit foarte rapid pe Dorinel Munteanu, care a pregătit echipa pentru doar 5 partide, iar Attila Hadnagy a confirmat decizia.

Noul antrenor al lui Sepsi nu are experiență

Directorul sportiv al echipei din Sfântu Gheorghe, Attila Hadnagy, a confirmat interimatul lui Laszlo Kulcsar.

„Avem antrenor: Laszlo Kulcsar. Vine să ne ajute pentru 3 etape și Csaba Laszlo, care a mai fost în trecut la club.

Laszlo Kulcsar a fost secundul lui Dorinel Munteanu, el cunoaște echipa, nu avem timp acum să aducem un antrenor nou.

Suntem penibili că am schimbat iarăși antrenorul, dar mai sunt 3 etape, mai sunt niște speranțe și trebuie să o scoatem la capăt”, a declarat Hadnagy, conform fanatik.ro.

Hadnagy: „Așa am hotărât împreună”

Hadnagy a vorbit despre demiterea lui Dorinel Munteanu și a negat că jucătorii ar fi fost cei care ar fi făcut presiune pentru această decizie:

„Am citit și eu că greii vestiarului au decis schimbarea lui Dorinel Munteanu, dar nu s-a pus problema. Așa am hotărât împreună, să facem un șoc în astea 3 etape, poate își revin băieții.

Munti este un antrenor foarte bun și un om bun, dar nu a reușit în astea 5 etape și am zis că, dacă schimbăm, poate reușim să scăpăm. (n.r. despre neînțelegeri) Noi vorbim foarte bine românește, nu trebuia să învețe el ungurește. Am lucrat foarte bine împreună și am învățat multe de la el. Am avut o relație foarte bună și îmi pare rău cum s-a terminat.

Gândul schimbării a venit de la noi, de la conducere, așa s-a gândit și patronul. A zis: «Hai să facem un șoc astea 3 etape, să vedem ce iese, că mai jos nu putem să mergem».

Însă, jucătorii sunt de vină, pentru că ei sunt pe teren. Oricine ar fi antrenor, ei trebuie să se dăruiască, iar la ultimul meci să nu câștigi un duel asta spune multe”.

