Revine în România?  Fostul atacant de la FCSB,  dorit de două cluburi din Liga 1 + Posibilele destinații din afara țării

Daniel Popa (30 de ani), fostul atacant de la FCSB, ar putea reveni în Liga 1 în această iarnă.

Unde ar putea ajunge atacantul, în rândurile de mai jos.

Daniel Popa, care a jucat și la Dinamo, este liber de contract din luna septembrie, după ce și-a încheiat angajamentul cu Genclerbirligi, formație din prima ligă a Turciei.

Daniel Popa, curtat de Hermannstadt și Petrolul Ploiești

Daniel Popa ar putea reveni în România în această iarnă, el fiind dorit de două formații din zona play-out-ului, Hermannstadt și Petrolul, conform sport.ro.

Popa ar putea ajunge și în afara României, existând contacte cu mai multe cluburi din liga secundă a Turciei, Kazahstan sau Uzbekistan.

De fostul atacant al celor de la FCSB este interesată și Chindia Târgoviște, formație aflată pe locul 7 în Liga 2. La Chindia, Popa a mai jucat în trei perioade diferite, 2012-2016, 2020-2022 și 2020-2023.

600.000 euro este cota lui Daniel Popa, conform Transfermarkt

La Genclerbirligi, ultimul club la care a fost legitimat, Daniel Popa a jucat 16 meciuri și a reușit să înscrie 8 goluri și a pus umărul la promovarea echipei în eșalonul de elită al Turciei.

În România, Daniel Popa a jucat pentru Chindia Târgoviște, Dinamo, FC Botoșani, U Cluj și FCSB. În afara țării, acesta a jucat pentru Daejon Hana Citizen (Coreea de Sud) și Genclerbirligi (Turcia).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport