Șumudică, debut cu scandal la Al-Okhdood VIDEO: S-a luat la harță cu starul adversarilor » Cum l-a numit omologul său

- Marius Șumudică (54 de ani) a avut parte de un debut tensionat pe banca celor de la de la Al-Okhdood.
La finalul meciului pierdut de echipa sa, scor 0-1 cu Al-Ahli, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei, Șumudică s-a luat la harță cu Ivan Toney, una dintre vedetele oaspeților și marcatorul unicului gol al partidei.
Marius Șumudică, conflict cu Ivan Toney
Antrenorul român a intrat într-un schimb de replici acide cu fostul atacant din Premier League, de la Brentford și Newcastle.
Roger Ibanez, căpitanul și fundașul celor de la Al-Ahli, a văzut scandalul de la marginea terenului și a fugit imediat să-i despartă pe cei doi protagoniști.
Galerie foto (6 imagini)
- Ivan Toney a semnat cu Al-Ahli în vara anului 2024, după ce formația din Arabia Saudită le-a plătit celor de la Brentford suma de 42 milioane de euro.
Matthias Jaissle, despre Marius Șumudică: „Un domn supărat”
Antrenorul german al oaspeților, Matthias Jaissle (37 de ani), a fost și el întrebat de momentele tensionate de la finalul meciului.
„Ce s-a întâmplat după finalul partidei? N-am avut timp să văd înregistrarea. Am înțeles că era un domn supărat pe acolo (n.r. Marius Șumudică). Dar nu înțeleg de ce.
Hai, să vă zic ceva: meciul ăsta noi ar fi trebuit să-l câștigăm cu 4-0! Am avut două goluri anulate de VAR despre care cred, cu tărie, că ar fi fost validate, dacă erau marcate împotriva noastră.
Încă o dată: e un meci pe care trebuia să-l câștigăm cu 4-0”, a spus Matthias Jaissle, la finalul meciului cu Al-Okhdood, citat de digisport.ro.
Al-Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită
Ca urmare a acestei înfrângeri, Al-Okhdood rămâne pe poziția #17, penultima a campionatului, cu doar 5 puncte acumulate, la 4 lungimi de primul loc care asigură menținerea în primul eșalon.
Pentru Al-Okhdood urmează meciul cu Al-Kholood, una dintre contracandidatele la salvarea de la retrogradate. Partida este programată marți, 13 ianuarie, de la ora 17:25.