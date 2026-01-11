Șumudică, debut cu scandal la Al-Okhdood VIDEO: S-a luat la harță cu  starul adversarilor  » Cum l-a numit omologul său +6 foto
Marius Șumudică/ Foto: captura X
Șumudică, debut cu scandal la Al-Okhdood VIDEO: S-a luat la harță cu starul adversarilor » Cum l-a numit omologul său

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.01.2026, ora 10:56
alt-text Actualizat: 11.01.2026, ora 10:58
  • Marius Șumudică (54 de ani) a avut parte de un debut tensionat pe banca celor de la de la Al-Okhdood.

La finalul meciului pierdut de echipa sa, scor 0-1 cu Al-Ahli, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei, Șumudică s-a luat la harță cu Ivan Toney, una dintre vedetele oaspeților și marcatorul unicului gol al partidei.

Marius Șumudică, conflict cu Ivan Toney

Antrenorul român a intrat într-un schimb de replici acide cu fostul atacant din Premier League, de la Brentford și Newcastle.

Roger Ibanez, căpitanul și fundașul celor de la Al-Ahli, a văzut scandalul de la marginea terenului și a fugit imediat să-i despartă pe cei doi protagoniști.

Conflictul dintre Marius Șumudică și Ivan Toney Foto Captura ecran X .jpeg
Conflictul dintre Marius Șumudică și Ivan Toney Foto Captura ecran X .jpeg

  • Ivan Toney a semnat cu Al-Ahli în vara anului 2024, după ce formația din Arabia Saudită le-a plătit celor de la Brentford suma de 42 milioane de euro.
22 de contribuții
are Toney pentru Al-Ahli, în 23 de meciuri jucate în acest sezon: a marcat 17 goluri și a livrat 5 pase decisive

Matthias Jaissle, despre Marius Șumudică: „Un domn supărat”

Antrenorul german al oaspeților, Matthias Jaissle (37 de ani), a fost și el întrebat de momentele tensionate de la finalul meciului.

„Ce s-a întâmplat după finalul partidei? N-am avut timp să văd înregistrarea. Am înțeles că era un domn supărat pe acolo (n.r. Marius Șumudică). Dar nu înțeleg de ce.

Hai, să vă zic ceva: meciul ăsta noi ar fi trebuit să-l câștigăm cu 4-0! Am avut două goluri anulate de VAR despre care cred, cu tărie, că ar fi fost validate, dacă erau marcate împotriva noastră.

Încă o dată: e un meci pe care trebuia să-l câștigăm cu 4-0”, a spus Matthias Jaissle, la finalul meciului cu Al-Okhdood, citat de digisport.ro.

Al-Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită

Ca urmare a acestei înfrângeri, Al-Okhdood rămâne pe poziția #17, penultima a campionatului, cu doar 5 puncte acumulate, la 4 lungimi de primul loc care asigură menținerea în primul eșalon.

Pentru Al-Okhdood urmează meciul cu Al-Kholood, una dintre contracandidatele la salvarea de la retrogradate. Partida este programată marți, 13 ianuarie, de la ora 17:25.

Rezumat VIDEO. Al-Okhdood - Al Ahli 0-1

Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Arabia Saudita Marius Sumudica al ahli al okhdood ivan toney
16:25
15:36
15:18
15:34
