Dragoș Grigore (FOTO: IMAGO)
Diverse

Dragoș Grigore, divorț cu scandal Soția a cerut ordin de protecție împotriva fostului fundaș de la Dinamo și Rapid » Acuzații grave: „S-a legat cu pungă la cap"

alt-text Silviu Dumitru , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 21:33
  • Soția lui Dragoș Grigore (38 de ani) a cerut un ordin de protecție împotriva fostului jucător de la Dinamo și Rapid.
  • Cei doi divorțează după o căsnicie de aproape 17 ani. Și își aduc acuzații grave: infidelitate, furt și agresiuni.

De trei ori campion al Bulgariei cu Ludogorets, Grigore e legitimat în prezent la CSM Vaslui, echipa din orașul său natal, care evoluează în Liga 3.

Dragoș Grigore, divorț cu scandal: „A încercat să-și facă rău singură”

Grigore a părăsit domiciliul conjugal în această primăvară, soția Ilona acuzându-l de infidelitate. Acum, cei doi divorțează își aduc acuzații în fața instanței.

Fotbalistul a depus plângere penală împotriva soției sale pentru furt, aceasta folosindu-i mașina fără acordul său, și pentru că i-ar fi citit mesajele private în încercarea de a descoperi dacă acesta are o amantă.

În plus, susține că Ilona se lovea singură și încearca să-l îndepărteze de cei doi copii pe care îi au împreună.

„Nu. Nu ne-am lovit reciproc, s-a lovit singură doamna de foarte multe ori. Discuţii contradictorii au fost. Nu pot nega, dar nu i-am adresat niciodată injurii, nu am atins-o nici măcar cu un deget, nu există, e exclus faptul ăsta.

La începutul căsătoriei, da, mi-a dat ea o palmă. În ultima perioadă, nu. A încercat ea să îşi facă rău singură, atât. S-a legat cu pungă la cap să se sugrume. Doamne fereşte, nu ştiu…”, ar fi spus Grigore în fața judecătorului, potrivit fanatik.ro.

149
de meciuri a disputat Dragoș Grigore în tricoul echipei Dinamo București. A marcat 10 goluri

Dragoș Grigore, alcool și infidelitate

În schimb, femeia afirmă că fotbalistul consumă zilnic alcool și, deși nu a fost violent fizic, a agresat-o în mai multe rânduri verbal. Pune certurile pe seama „decăderii acestuia în cariera sportivă”.

„Ce ţine de alcool, într-adevăr consumă foarte mult. Nu a existat nicio seară fără o sticlă de vin la masă. Era o sticlă de vin din care consumam şi eu un pahar, iar restul dumnealui.

Copilul cel mare ar fi în măsură să spună, întrucât el e cel mai fericit că nu se mai consumă alcool. În momentele în care consuma alcool nu existau conflicte, poate o contrazicere în care devenea mai agresiv”, a afirmat soția lui Dragoș Grigore, conform motivării studiate și de GOLAZO.ro.

Femeia a explicat și că „fiul cel mare nu doreşte să îl vadă pe tatăl său întrucât cunoaşte despre infidelitatea faţă de mamă”. Și spune că Grigore i-ar fi cerut 2.000 de euro pentru a merge în vacanță alături de ea și de copii, însă l-a refuzat.

38 de selecții
și un gol marcat are Dragoș Grigore la echipa națională a României, cu care a participat la EURO 2016 din Franța

Soția lui Dragoș Grigore a cerut ordin de protecție

În urmă cu două săptămâni, mai exact pe 13 august, Dragoș Grigore a mers la locuința soției, în absența acesteia, pentru a-și recupera mai multe bunuri.

Femeia a primit un ordin de protecție provizoriu, însă acesta a fost anulat în instanță. A făcut apel, iar recursul se va judeca în luna septembrie. Soția lui Dragoș Grigore a cerut purtarea unui dispozitiv de supraveghere pentru monitorizarea soțului.

„Îmi este frică că se poate întâmpla vreun rău. Agresivitate şi asupra mea, poate şi asupra copiilor care le este teamă, încât dacă va sparge la un moment dat uşa, copiii vor avea o panică mult mai mare decât o au acum.

Să intre în casă să îşi ia un tricou care probabil poate să îl mai găsească la mine în casă, nu am vreo problemă.

Consider că dacă ar intra în casă probabil că m-ar lovi la un moment dat. Eu prin acest ordin de protecţie am dorit să încerc să nu degenereze lucrurile”.

Fotbalistul a formulat contestație, solicitând anularea ordinului provizoriu, invocând lipsa riscului iminent și exagerarea situației de către victimă.

Martorii, frați ai celor doi, au confirmat că nu au existat acte de violență recente.

Decizia instanței

Analizând incidentul din 13 august 2025, când Dragoș Grigore a fost la domiciliul soției pentru a-și lua lucruri personale fără să o anunțe instanța a constatat că fotbalistul „nu a jignit, nu a forțat ușile de la intrare, iar mesajul de pe telefon că va sparge ușa a fost transmis fără a avea obiecte care să le folosească în acest sens”.

Instanța a precizat că disconfortul emoțional resimțit de intimata-reclamantă provine „din tensiunea generată de separarea recentă, din conflictele legale privind divorțul și custodia copiilor”, și nu din acte concrete de violență ale contestatorului.

De asemenea, a subliniat că „simpla intrare în curte pentru a-și ridica bunurile personale nu creează un pericol pentru viața sau integritatea fizică și psihică a reclamantei”.

Pe baza acestor constatări, instanța a apreciat că nu există motive pentru menținerea ordinului de protecție provizoriu, întrucât „pentru emiterea unui astfel de ordin trebuie să existe o stare de temere reală a victimei față de comportamentul contestatorului”, ceea ce nu a fost dovedit în acest caz.

Așadar, contestația solicitată de Dragoș Grigore a fost admisă, ordinul de protecție desființat, iar solicitarea privind cheltuielile de judecată ale soției a fost respinsă.

Instanța a recomandat, totodată, ca ambii soți să gestioneze conflictele prin comunicare și consiliere, pentru a menține un climat afectiv normal pentru copii.

