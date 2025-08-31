Organizația Națiunilor Unite (ONU) atrage atenția că piața neagră va depăși pariurile legale la turneul final din SUA, Mexic și Canada. Crima organizată încearcă trucarea meciurilor pentru câștiguri uriașe.

Nu mai e mult până la viitorul Campionat Mondial. Doar zece luni și va începe turneul final în SUA, Canada și Mexic.

Startul se va da pe 11 iunie 2026 și se va încheia aproape șase săptămâni mai târziu, pe 19 iulie. Va dura 39 de zile.

Va fi primul CM cu 48 de naționale. România încearcă să se califice după 28 de ani: dacă nu va putea direct, va avea posibilitatea barajului, în martie 2026.

Mondialul atrage crima organizată: pariuri ilegale și posibile partide aranjate

Tocmai pentru că va fi o competiție atât de mare, cu atât de multe echipe, Organizația Națiunilor Unite se pregătește și de potențialul pericol.

Biroul ONU ce luptă contra drogurilor și criminalității (UNODC) a lansat, potrivit site-ului ucrainean Tribuna, un avertisment asupra riscului major al pariurilor ilegale și al trucării meciurilor.

Ronan O’Leary, directorul programului de protecție a sportului împotriva corupției și criminalității, a tras alarma: Mondialul atrage crima organizată, care încearcă să provoace blaturi pentru câștiguri la pariuri.

Pariurile legale: 30 de miliarde la CM 2022. Piața neagră, și mai mare

La precedentul turneu final, CM 2022, organizat în Qatar, pariurile legale au atins la nivel global nu mai puțin de 35 de miliarde de dolari, echivalentul a 30 de miliarde de euro .

O’Leary avertizează că piața oficială a pariurilor va crește și mai mult la CM 2026. În același timp, va lua amploare și piața neagră, care o va depăși pe cea legală.

Într-o încercare de a micșora impactul, UNODC are programe de formare pentru autoritățile din cele trei țări-gazdă, cu seminarii organizate la Mexico City.

