Bucurie cu doar 6 jucători Peste 300 de copii au venit să vadă mini-antrenamentul naționalei: ce „tricolori” au fost prezenți

Șase jucători au participat la antrenamentul de azi al echipei naționale: copiii au răspuns totuși invitației și s-au bucurat de prezența lor

Amicalul România - Canda se joacă pe 5 septembrie, de la 21:00, pe Arena Națională, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

FRF deschide și antrenamentul de luni seară, când pe teren vor fi mult mai mulți jucători decât azi

Naționala României s-a reunit la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, unde a început pregătirile pentru cele două meciuri din această săptămână: amicalul cu Canada, programat pe 5 septembrie pe Arena Națională, și confruntarea cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial, care va avea loc pe 9 septembrie, la Nicosia.

Bucurie cu doar 6 jucători

Duminică, micii suporteri au avut parte de un moment special: o sesiune de autografe la începutul antrenamentului, o acțiune care a devenit obicei după Euro 2024.

Deși selecționerul Mircea Lucescu a avut la dispoziție doar șase jucători, Dennis Man, Alexandru Mitriță, Alexandru Borza, Deian Sorescu, Alexandru Dobre și Marius Marin, cei 300 de copii și părinții lor s-au bucurat de întâlnirea cu idolii lor, profitând din plin de ocazie pentru fotografii și autografe.

Șapte “mușuroaie”, câte unul pentru fiecare jucător plus selecționerul Lucescu, s-au format imediat ce jucătorii au pășit pe teren.

Cei mai rapizi au sprintat către jucători pentru a fi siguri că rezolvă repede operațiunea “autograful”. Și au fost câțiva.

Deschid și antrenamentul de luni seară

Cum numărul fotbaliștilor prezenți a fost redus, Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu au decis ca și antrenamentul de luni seara să fie deschis publicului, oferindu-le suporterilor șansa de a-i vedea pe tricolori la lucru și de a fi mai aproape de echipa națională.

Fără Hagi și Niță

Ianis Hagi și Florin Niță sunt marii absenți de la națională, în timp ce Răzvan Sava, Andrei Borza și Ștefan Baiaram au fost convocați în premieră.

De asemenea, nici Ionuț Radu, Ionuț Nedelcearu, Vlad Dragomir, Olimpiu Moruțan, Valentin Mihăilă și Florinel Coman nu se află pe lista lui Mircea Lucescu, ei fiind prezenți inițial pe lista preliminară a stranierilor.

Lotul convocat de Lucescu:

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

