Bucurie cu doar 6 jucători  Peste 300 de copii au venit să vadă mini-antrenamentul naționalei: ce „tricolori” au fost prezenți +20 foto
Șase jucători au participat la antrenamentul de azi al echipei naționale: copiii au răspuns totuși invitației și s-au bucurat de prezența lor
Nationala

Bucurie cu doar 6 jucători Peste 300 de copii au venit să vadă mini-antrenamentul naționalei: ce „tricolori” au fost prezenți

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 19:42
  • Șase jucători au participat la antrenamentul de azi al echipei naționale: copiii au răspuns totuși invitației și s-au bucurat de prezența lor
  • Amicalul România - Canda se joacă pe 5 septembrie, de la 21:00, pe Arena Națională, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
  • FRF deschide și antrenamentul de luni seară, când pe teren vor fi mult mai mulți jucători decât azi

Naționala României s-a reunit la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, unde a început pregătirile pentru cele două meciuri din această săptămână: amicalul cu Canada, programat pe 5 septembrie pe Arena Națională, și confruntarea cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial, care va avea loc pe 9 septembrie, la Nicosia.

Afganele nu renunță la fotbal Și-au părăsit țara din cauza talibanilor : „Un câine de pe stradă are mai multe drepturi”
Citește și
Afganele nu renunță la fotbal Și-au părăsit țara din cauza talibanilor: „Un câine de pe stradă are mai multe drepturi”
Citește mai mult
Afganele nu renunță la fotbal Și-au părăsit țara din cauza talibanilor : „Un câine de pe stradă are mai multe drepturi”

Bucurie cu doar 6 jucători

Duminică, micii suporteri au avut parte de un moment special: o sesiune de autografe la începutul antrenamentului, o acțiune care a devenit obicei după Euro 2024.

Deși selecționerul Mircea Lucescu a avut la dispoziție doar șase jucători, Dennis Man, Alexandru Mitriță, Alexandru Borza, Deian Sorescu, Alexandru Dobre și Marius Marin, cei 300 de copii și părinții lor s-au bucurat de întâlnirea cu idolii lor, profitând din plin de ocazie pentru fotografii și autografe.

România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (13).jpg
România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (13).jpg

Galerie foto (20 imagini)

România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (1).jpg România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (2).jpg România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (3).jpg România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (4).jpg România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (5).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Șapte “mușuroaie”, câte unul pentru fiecare jucător plus selecționerul Lucescu, s-au format imediat ce jucătorii au pășit pe teren.

Cei mai rapizi au sprintat către jucători pentru a fi siguri că rezolvă repede operațiunea “autograful”. Și au fost câțiva.

Deschid și antrenamentul de luni seară

Cum numărul fotbaliștilor prezenți a fost redus, Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu au decis ca și antrenamentul de luni seara să fie deschis publicului, oferindu-le suporterilor șansa de a-i vedea pe tricolori la lucru și de a fi mai aproape de echipa națională.

Fără Hagi și Niță

Ianis Hagi și Florin Niță sunt marii absenți de la națională, în timp ce Răzvan Sava, Andrei Borza și Ștefan Baiaram au fost convocați în premieră.

De asemenea, nici Ionuț Radu, Ionuț Nedelcearu, Vlad Dragomir, Olimpiu Moruțan, Valentin Mihăilă și Florinel Coman nu se află pe lista lui Mircea Lucescu, ei fiind prezenți inițial pe lista preliminară a stranierilor.

Lotul convocat de Lucescu:

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (6).jpg
România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (6).jpg

Galerie foto (20 imagini)

România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (1).jpg România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (2).jpg România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (3).jpg România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (4).jpg România, antrenament cu copii FOTO Iosif Popescu (5).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Andone, foarte nervos  Antrenorul a luat foc după deciziile arbitrului și s-a dus „glonț” la Kovacs
Superliga
19:25
Andone, foarte nervos Antrenorul a luat foc după deciziile arbitrului și s-a dus „glonț” la Kovacs
Citește mai mult
Andone, foarte nervos  Antrenorul a luat foc după deciziile arbitrului și s-a dus „glonț” la Kovacs
Cutremur la Petrolul Meciul cu Farul ar putea fi decisiv pentru Ciobotariu + Fotbalist important, din nou în afara lotului: „Nu mai am nimic de demonstrat”
Superliga
19:14
Cutremur la Petrolul Meciul cu Farul ar putea fi decisiv pentru Ciobotariu + Fotbalist important, din nou în afara lotului: „Nu mai am nimic de demonstrat”
Citește mai mult
Cutremur la Petrolul Meciul cu Farul ar putea fi decisiv pentru Ciobotariu + Fotbalist important, din nou în afara lotului: „Nu mai am nimic de demonstrat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
romania NATIONALA ANTRENAMENT
Știrile zilei din sport
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
12:55
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
13:30
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Tenis
13:06
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Citește mai mult
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Opinii
10:55
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:50
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
17:54
Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
 Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
17:39
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
18:27
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Top stiri din sport
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Campionate
10:16
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Citește mai mult
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Superliga
12:00
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește mai mult
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Diverse
11:31
Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Citește mai mult
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Special
09:01
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Citește mai mult
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”

Echipe/Competiții

fcsb 85 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
01.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share