Sinead Peach (27 de ani), jucătoare de rugby la York Valkyrie, a fost eliminată în meciul cu Saint Helens după ce a adresat o întrebare nepotrivită arbitrului.

St Helens s-a impus în partida de pe stadionul Totally Wicked cu York Valkyrie cu scorul de 18-8. Gazdele au întors scorul după ce au fost conduse cu 8-0.

Sinead Peach a fost eliminată după ce i-a adresat arbitrului o întrebare nepotrivită

În partida de astăzi, 31 august, dintre St Helens și York Valkyrie, arbitrul a fost nevoit să oprească jocul în ultimele minute ale meciului din cauza unor proteste ale jucătoarei oaspeților, Sinead Peach.

Aceasta ar fi fost nemulțumită pentru că St Helens a primit o lovitură de pedeapsă, transformată de Faye Gaskin, și l-a întrebat pe arbitru: „ Cu care dintre ele te culci? ”, conform dailymail.co.uk.

Arbitrul a oprit imediat jocul și a eliminat-o pe Sinead Peach, explicația acestuia fiind: „Nu accept să-mi spui asta. Ești eliminată”.

Reacția publicului după meci

În urma celor întâmplate, publicul nu a avut o reacție pozitivă și au început huiduielile când Sinead Peach a fost trimisă la vestiare.

Faza a devenit virală pe rețelele de socializare, iar câteva dintre reacțiile publicului sunt:

„Din partea unei echipe care a fost lăsată să facă ce a vrut tot meciul, e o remarcă uluitoare către arbitru.”

„Comentarii absolut oribile din partea jucătoarei lui York. Bravo arbitrului pentru cartonașul roșu.”

„Decizie corectă a arbitrului. Cartonaș roșu fără discuție.”

„Remarcă foarte surprinzătoare din partea căpitanului lui York.”

„Știi că există o singură consecință.”

Victoria obținută de St Helens a trimis-o pe primul loc în clasament, la un punct distanță de Wigan, cu două etape înainte de încheierea sezonului regulat.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Europa League 17:37 Nu vor să joace cu israelienii Cluburile europene au vrut să afle răspunsul UEFA legat de războiul din Gaza Citește mai mult Nu vor să joace cu israelienii Cluburile europene au vrut să afle răspunsul UEFA legat de războiul din Gaza

VIDEO: cele mai noi imagini din sport