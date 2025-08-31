Întrebare șocantă în rugby  O jucătoare l-a chestionat pe arbitru: „Cu care dintre ele...?”. A fost  eliminată imediat! Reacția „centralului”
Întrebare șocantă în rugby O jucătoare l-a chestionat pe arbitru: „Cu care dintre ele...?”. A fost eliminată imediat! Reacția „centralului”

  • Sinead Peach (27 de ani), jucătoare de rugby la York Valkyrie, a fost eliminată în meciul cu Saint Helens după ce a adresat o întrebare nepotrivită arbitrului.

St Helens s-a impus în partida de pe stadionul Totally Wicked cu York Valkyrie cu scorul de 18-8. Gazdele au întors scorul după ce au fost conduse cu 8-0.

Sinead Peach a fost eliminată după ce i-a adresat arbitrului o întrebare nepotrivită

În partida de astăzi, 31 august, dintre St Helens și York Valkyrie, arbitrul a fost nevoit să oprească jocul în ultimele minute ale meciului din cauza unor proteste ale jucătoarei oaspeților, Sinead Peach.

Aceasta ar fi fost nemulțumită pentru că St Helens a primit o lovitură de pedeapsă, transformată de Faye Gaskin, și l-a întrebat pe arbitru: „Cu care dintre ele te culci?”, conform dailymail.co.uk.

Arbitrul a oprit imediat jocul și a eliminat-o pe Sinead Peach, explicația acestuia fiind: „Nu accept să-mi spui asta. Ești eliminată”.

Reacția publicului după meci

În urma celor întâmplate, publicul nu a avut o reacție pozitivă și au început huiduielile când Sinead Peach a fost trimisă la vestiare.

Faza a devenit virală pe rețelele de socializare, iar câteva dintre reacțiile publicului sunt:

  • „Din partea unei echipe care a fost lăsată să facă ce a vrut tot meciul, e o remarcă uluitoare către arbitru.”
  • „Comentarii absolut oribile din partea jucătoarei lui York. Bravo arbitrului pentru cartonașul roșu.”
  • „Decizie corectă a arbitrului. Cartonaș roșu fără discuție.”
  • „Remarcă foarte surprinzătoare din partea căpitanului lui York.”
  • „Știi că există o singură consecință.”

Victoria obținută de St Helens a trimis-o pe primul loc în clasament, la un punct distanță de Wigan, cu două etape înainte de încheierea sezonului regulat.

