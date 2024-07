Radu Drăgușin a vorbit, marți, într-o conferință de presă de la baza de pregătire din Germania.

România debutează peste 6 zile, la EURO 2024, contra Ucrainei.

„Suntem încântați să fim aici, mulți fani au venit astăzi la antrenamentul nostru. Sperăm să avem mulți fani și la meciuri”, a început fundașul lui Tottenham.

Drăgușin a vorbit apoi despre atmosfera din sânul echipei:

„Este foarte mult entuziasm printre noi. De când am aterizat, am văzut modul în care ne-au primit la hotel, câți români au fost aici pentru noi.

Hotelul este decorat pentru noi, toate camerele, toate afișele cu imagini din timpul calificării, este un sentiment de mândrie.

Este un lucru pentru care am muncit, pe care ni l-am dorit. Să ajungem aici, să vedem aici rezultatul calificării și mai presus de atât miza care este aici, este un sentiment foarte plăcut”.

Despre starea de spirit după meciurile amicale cu Bulgaria și Liechtenstein: „Nu s-a schimbat, nici măcar după aceste două teste pe care le-am avut. Atitudinea și atmosfera ne-au calificat. Am înțeles lucrul acesta și îl menținem pe toată durata.

După meci, e normal să fie niște reacții mai aprinse, dar pot spune cu toată siguranța că în mijlocul grupului este o stare de spirit excelentă, suntem încrezători, mai uniți ca niciodată.

Aceste două amicale ne-au dat foarte multe răspunsuri , pentru că am fost foarte sinceri între noi. Sunt de părere că suntem pregătiți să înfruntăm acest European”.

Radu Drăgușin a vorbit și despre primul meci de la EURO, pe 17 iunie, cu Ucraina, de la ora 16:00.

„În perioada următoare vom studia foarte bine Ucraina. O să încercăm să facem un plan de a câștiga meciul”.

Ce a învățat Drăgușin de la Ange Postecoglou și l-ar putea ajuta la Euro?

„Am învățat atât de la el, cât și de la colegii mei, de la nivelul ridicat care este acolo, te ajută foarte mult să evoluezi în cariera de fotbalist. Acolo este o lume total diferită. Sper să îmi ajut echipa și colegii. Modul în care ne apărăm acolo este diferit de modul în care ne apărăm la națională. Cu cât reușești să te mulezi pe cererile antrenorului, cu atât devii un jucător mai bun”.

Despre obiectivul la acest european

„De la ultimul meci, am plecat cu gândul de a ieși din grupă. Acesta este obiectivul nostru și cred că îl putem atinge, pentru că noi mereu am fost «underdog» (n.r. - slab cotat).

Majoritatea oamenilor nu a crezut că putem face acest lucru, dar având în vedere că am reușit, ar trebui să ne dea foarte mare încredere în mijloacele noastre că putem face un european bun”.

Despre huiduielile fanilor la finalul meciurilor cu Bulgaria și Liechtenstein

„Orice om poate să-și manifeste starea cum dorește. E greu de comparat, pentru că au fost două meciuri amicale și nu poți compara echipa de club cu echipa națională.

La club ai un număr limitat de fani, iar la echipa națională ai toată țara. Este normal ca reacțiile să fie diferite. Sper să avem cât mai mulți fani la stadion, să ne susțină. Vreau să înțeleagă un lucru. Poate nu își dau seama cât de importanți sunt ei în momentele dificile. În momentele în care lucrurile nu merg bine, un cântec sau un «Hai, România!» cântat de tot stadionul îți dă o energie incredibilă”.

Cum ar trebui abordat meciul cu Ucraina?

„Statistic, primele două meciuri din grupe sunt foarte închise. Echipele nu riscă, sunt foarte așezate, nu vor să-și asume foarte multe riscuri.

În grupa asta, fiecare meci te poate califica sau te poate elimina. Noi trebuie să fim echilibrați. Nu trebuie să ne aruncăm sau să avem o abordare foarte moale”.

Despre cât de mult s-a schimbat Radu Drăgușin din iarnă până acum?

„Mi-am dorit să merg în Premier League. Acolo, nivelul este foarte ridicat și te obligă să evoluezi. În momentul în care te antrenezi cu cei mai buni jucători din lume, este imposibil să nu îți crești și tu nivelul. Valoarea unui jucător stă de a asculta indicațiile antrenorului”.

Despre ce simte la intonarea imnului?

„Este un moment foarte special când tot stadionul cântă imnul. În momentul acela doar închid ochii și îl cânt alături de ei. Simt un moment de nedescris, un sentiment pe care nu poți să îl descrii dacă în momentul acela nu ești înconjurat de 30, 40-50 de mii de oameni care te îndeamnă la muncă.

În toate momentele în care îmbrac acest tricou, este o responsabilitate incredibilă și vreau să fac o treabă cât mai bună”.

Despre faptul că a jucat la echipe mari încă de mic

„Avem un lot valoros, iar dacă un jucător are probleme, poate fi înlocuit de altul care să facă treaba foarte bine. Am încredere în toți.



De-a lungul carierei mele destul de scurte, am jucat alături de fotbaliști foarte importanți și am impresia că lumea a avut mereu așteptări foarte mari de la mine. Eu niciodată nu am jucat pentru a atinge acele așteptări, ci pentru mine și familia mea, să-mi demonstrez mie și familiei mele că pot ajunge la un nivel foarte ridicat și să îmi fac un nume în fotbal”, a încheiat Drăgușin.

Programul grupei E

România - Ucraina, 17 iunie ora 16.00

Belgia - Slovacia, 17 iunie, ora 19.00

Slovacia - Ucraina, 21 iunie, ora 16.00

Belgia - România, 22 iunie ora 22.00

Slovacia - România, 26 iunie ora 19.00

Ucraina - Belgia, 26 iunie ora 19.00

Cei 26 de fotbaliști convocați pe lista pentru EURO 2024

PORTARI

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia)

Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania)

Ștefan TÂRNOVANU (FCSB)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania)

Vasile MOGOȘ (CFR Cluj)

Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia)

Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia)

Adrian RUS (Pafos | Cipru)

Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia)

Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită)

Nicușor BANCU (Universitatea Craiova)

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia)

Marius MARIN (Pisa | Italia)

Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia)

Răzvan MARIN (Empoli | Italia)

Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită)

Adrian ȘUT (FCSB)

Darius OLARU (FCSB)

Dennis MAN (Parma | Italia)

Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia)

Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania)

Florinel COMAN (FCSB)

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia)

George PUȘCAȘ (Bari | Italia)

Denis ALIBEC (Muaither | Qatar)

Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj)

Grupele turneului final al Euro 2024