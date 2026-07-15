Aproape de despărțirea de Rapid  Fotbalistul cu 14 meciuri în sezonul trecut negociază cu altă formație
Drilon Hazrollaj
Superliga

Aproape de despărțirea de Rapid Fotbalistul cu 14 meciuri în sezonul trecut negociază cu altă formație

alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 15:21
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 15:53
  • Drilon Hazrollaj, 22 de ani, este foarte aproape să plece de la Rapid
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Presa din Albania anunță că extrema kosovară va evolua în sezonul viitor la KF Tirana, sub formă de împrumut.

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Drilon Hazrollaj va evolua în Albania

Potrivit informațiilor apărute, negocierile dintre cele două cluburi sunt în faza finală, iar transferul ar urma să fie oficializat în următoarele zile.

În perioada petrecută la formația din capitala Albaniei, Hazrollaj ar urma să încaseze un salariu de aproximativ 100.000 de euro pe sezon.

Fotbalistul de 22 de ani a ajuns la Rapid la începutul acestui an, după un transfer de la KF Malisheva, pentru care clubul giuleștean ar fi plătit aproximativ 900.000 de euro.

Adaptarea în Superliga României a fost însă îngreunată de problemele medicale. Accidentările i-au limitat considerabil timpul petrecut pe teren, iar în sezonul trecut a bifat doar 14 apariții, însumând aproximativ 300 de minute, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

Împrumutul la Tirana este văzut ca o șansă pentru internaționalul kosovar de a juca mai mult și de a-și regăsi forma care l-a transformat într-unul dintre cei mai apreciați jucători din campionatul Kosovo înainte de transferul la Rapid.

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