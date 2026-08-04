Nuno Campos nu îl mai vrea Dinamo ar intenționa să se despartă de unul dintre golgheterii echipei din sezonul trecut +55 foto
Jucătorii lui Dinamo. Foto: Sportpictures
Superliga

Nuno Campos nu îl mai vrea Dinamo ar intenționa să se despartă de unul dintre golgheterii echipei din sezonul trecut

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 17:39
  • Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, ar fi decis să nu se mai bazeze pe Mamoudou Karamoko (27 de ani), unul dintre golgheterii lui Dinamo în sezonul trecut.
  • Atacantul francez a fost pus pe lista de transferuri.
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Karamoko a jucat doar 22 de minute în actuala ediție a Superligii, în înfrângerea cu Petrolul, scor 0-1, din prima etapă.

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Dinamo vrea să se despartă de Karamoko

De atunci, francezul nu a mai fost utilizat de noul tehnician al formației alb-roșii.

Antrenorul portughez ar considera că atacantul nu se pregătește la nivelul cerut și nu respectă suficient indicațiile tactice, conform fanatik.ro.

Dinamo ar fi dispusă să-l vândă, însă până acum nu a primit nicio ofertă. Karamoko este cotat la 750.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

FOTO. Petrolul - Dinamo 0-1

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

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Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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Andrei Nicolescu explicase anterior că absențele lui Karamoko au fost provocate de problemele medicale și de adaptarea mai dificilă la sistemul lui Nuno Campos.

„Exclud faptul că Mamoudou Karamoko ar avea probleme extrasportive. Știu doar că mai rămânea și juca FIFA, dar este exclus să aibă probleme cu pariurile sau păcănelele.

El e într-un proces de înțelegere a sistemului lui Nuno Campos.

Pentru Mister e mai important ca un jucător să se pună în slujba echipei decât ce calități individuale are. Și [Karamoko] e în acest proces de învățare, care pentru unii durează mai mult, iar pentru alții e mai rapid.

El a venit și accidentat la începutul cantonamentului. Are un deficit. Are câte un antrenament bun, dar după aceea acuză probleme. Dar nu are probleme extrasportive”, a declarat Nicolescu, citat de gsp.ro.

7 goluri și o pasă decisivă
a reușit Karamoko în 29 de meciuri pentru Dinamo. Atacantul a ajuns la Dinamo în vara lui 2025, liber de contract după despărțirea de FC Copenhaga

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