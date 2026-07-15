Detaliul care nu s-a văzut la TV Obiectul cu care a fost surprins pe teren arbitrul de la Franța - Spania
Arbitrul din El Salvador, Iván Barton, are prins de șnurul fluierului un mic crucifix argintiu FOTO Imago
Campionatul Mondial

Detaliul care nu s-a văzut la TV Obiectul cu care a fost surprins pe teren arbitrul de la Franța - Spania

alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 14:52
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 15:06
  • Semifinala Cupei Mondiale 2026 dintre Franța și Spania, câștigată de iberici cu 2-0, a adus în prim-plan și un detaliu legat de arbitrul central Iván Barton, remarcat de fani abia după încheierea partidei.
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În fotografiile surprinse pe teren se poate observa că arbitrul din El Salvador avea prins de șnurul fluierului un mic crucifix argintiu, accesoriu care nu a fost vizibil în timpul transmisiunii televizate.

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Iván Barton, în atenția microbiștilor după semifinala CM

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, unde numeroși suporteri au comentat simbolul religios purtat de Barton, 35 de ani.

Printre reacțiile apărute s-au numărat mesaje precum: „Un arbitru foarte bun, Dumnezeu l-a călăuzit”, „Vin vremuri foarte bune pentru El Salvador” și „Un mare arbitru”.

De asemenea, pe fluier are gravat numele său:

Fluierul lui Iván Barton Fluierul lui Iván Barton
Fluierul lui Iván Barton

Iván Barton a condus partida în care Spania și-a asigurat calificarea în finala Cupei Mondiale și a acordat un penalty în favoarea ibericilor în prima repriză.

Semifinala dintre Franța și Spania a reprezentat al patrulea meci arbitrat de salvadorian la turneul final din 2026, după partidele Turcia – Paraguay, Japonia – Suedia și Elveția – Columbia, confirmând încrederea acordată de FIFA unuia dintre cei mai apreciați arbitri din zona CONCACAF.

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