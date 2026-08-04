Fostul mare antrenor Arsene Wenger (76 de ani) s-a delimitat de planul lui Gianni Infantino (56 de ani) la scurt timp după ce secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, a criticat la rândul său inițiativa elvețianului.

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Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA.

Planul includea și vânzarea unei participații minoritare de până la 20% către investitori externi, pentru atragerea unei sume de până la 4,2 miliarde de dolari.

Arsene Wenger s-a deliminat de planul lui Infantino

Fost antrenor la Arsenal, francezul care ocupă, din 2019, funcția de director pentru dezvoltarea fotbalului mondial în cadrul FIFA susține că nu a fost informat despre acest plan, în contextul în care forul mondial încearcă să repare situația creată.

„Evenimentele recente de la FIFA merită câteva clarificări din partea mea. Eu ocup funcția de director pentru dezvoltarea globală a fotbalului la FIFA.

Împreună cu echipa mea, supraveghez analiza datelor referitoare la joc, centrul de pregătire online al FIFA, dezvoltarea procesului de formare a tinerilor prin intermediul a 60 de academii din 60 de țări, acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, precum și competițiile pentru tineret din întreaga lume. În plus, sunt consilier tehnic al IFAB.

Nu am fost implicat în acest plan strategic și am aflat de proiect pentru prima dată din relatările mass-media.

Decizia de a retrage proiectul a fost absolut necesară și de necontestat, deoarece cred cu tărie într-o FIFA independentă, care servește fotbalul nostru cu angajament, transparență și integritate”, a declarat Arsene Wenger, citat de dailymail.com.

Mattias Grafstrom FOTO Imago

Mattias Grafstrom: „Am fost cu toții aruncați în mijlocul unei situații tumultuoase”

Secretarul general al FIFA, despre care s-a vehiculat că ar putea fi un posibil succesor al lui Infantino, a catalogat planul drept „reprobabil”, într-o critică indirectă la adresa președintelui forului mondial.

„O serie tristă și reprobabilă de evenimente, care s-a încheiat din fericire prin abandonarea definitivă a proiectului FFE, nu ar trebui să umbrească realitatea, indiferent cât de dezamăgiți suntem de cele întâmplate.

Am fost cu toții aruncați în mijlocul unei situații tumultuoase, greu de înțeles și de acceptat, dar, în calitate de secretar general, vă îndemn să rămâneți concentrați pe ceea ce ne-a unit mereu: să servim fotbalul și cele 211 asociații membre, alături de toți factorii implicați și cu respectarea deplină a statutelor și regulamentelor FIFA.

Vă asigur că, în calitate de membri ai administrației, veți fi apărați și protejați de contextul politic pe care îl traversăm în prezent. Nu trebuie să vă faceți griji.

Persoanele, perioadele de instabilitate și episoadele nefericite vin și pleacă. Instituția, misiunea sa și responsabilitatea față de fotbalul mondial continuă, iar din acest motiv trebuie să ne păstrăm profesionalismul, perspectiva și calmul.

Vreau să știți și că ușa mea rămâne deschisă pentru voi și voi continua să susțin echipele noastre, munca noastră și misiunea noastră în fiecare oră a fiecărei zile, atât timp cât activitatea mea este apreciată de cei pe care îi servim”, a spus Grafstrom într-un mesaj transmis colegilor săi de la FIFA.

Grafstrom devine al treilea membru important din conducerea FIFA care ia poziție împotriva lui Infantino, după demisia consilierului principal Carlos Cordeiro de săptămâna trecută. Între timp, directorul operațional Kevin Lamour a criticat și el dur planurile.

Tot mai multe țări își retrag sprijinul acordat lui Infantino

Federațiile de fotbal din Serbia, Suedia și Țara Galilor și-au retras luni sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino. Reuters anunță că și Anglia va face un anunț asemănător.

„Federația de Fotbal din Serbia și-a retras sprijinul acordat lui Gianni Infantino pentru un nou mandat în funcția de președinte al FIFA. Reamintim că i-am acordat domnului Infantino sprijinul nostru în scris pe 25 mai anul acesta, dar, după ce am analizat cu atenție evenimentele care, în ultima perioadă, au afectat grav imaginea și reputația atât a FIFA, cât și a președintelui său, aceasta este singura decizie logică și rațională”, a declarat federația sârbă într-un comunicat.

Anunțul sârbilor a fost urmat de cel al Suediei.

„În cadrul unei ședințe extraordinare a consiliului de administrație, desfășurată luni, SvFF a decis să nu-l susțină pe președintele FIFA, Gianni Infantino, la viitoarele alegeri de realegere

Această decizie vine în urma unei evaluări pe termen lung a evoluției din cadrul FIFA și a conducerii organizației. Decizia se bazează pe deficiențe recurente în ceea ce privește guvernanța, transparența și managementul, ceea ce înseamnă că încrederea în conducerea lui Gianni Infantino nu mai există”, a declarat federația suedeză.

Țara Galilor a fost prima federație care și-a retras oficial sprijinul pentru Infantino.

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