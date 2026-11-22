Nicolae Stanciu (33 de ani) a anunțat când va lua o decizie privind viitoarea echipă la care va evolua.

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În urmă cu câteva zile, internaționalul român și-a anunțat plecarea de la Dalian Yingbo, la capătul unui sezon în care a cucerit titlul.

U Cluj, Craiova și FCSB sunt echipele din Superliga interesate de serviciile lui Stanciu.

Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: „Atunci veți afla”

Internaționalul român a anunțat că va lua o decizie privind viitorul său în următoarea perioadă.

„Cred că s-a vorbit mult și nu am fost eu primul, cred că și cei de la FCSB au vorbit public despre asta, la fel și U Cluj.

Sunt acasă acum, încerc să mă refac cât mai repede și probabil la sfârșitul lunii sau început de ianuarie, când voi fi liber, atunci veți afla.

Toate sunt opțiuni și le mulțumesc că s-au gândit la mine și e clar că mă întorc acasă, de asta m-am întors din China”, a declarat Nicolae Stanciu la Digi Sport.

Voiam să mă întorc acasă, să fiu aproape de familie. Am decis că e mai bine să mă întorc acasă după 11 ani petrecuți în străinătate. Aici mă simt cel mai bine. Nicolae Stanciu

La finalul sezonului din China, mijlocașul a fost desemnat jucătorul anului.

Stanciu, despre despărțirea de Dalian Yingbo: „Sper să înțeleagă și să-mi accepte decizia”

Nicolae Stanciu a vorbit și despre alegerea sa de a pleca de la Dalian Yingbo, formație din China unde a scris istorie.

„Toate zilele au fost grele de când am vorbit cu cei din club. Sper să înțeleagă și să-mi accepte decizia, pentru că nu a fost una ușoară. Zilele astea au fost grele și pentru mine, și pentru ei. Contractul meu se termină pe 31 decembrie, nu era nimic de reziliat.

De când am ajuns acolo mi-au zis că voiau să semnez pe 3 ani, eu am ales să semnez pe unul. Mereu mă întrebau dacă vreau să semnez prelungirea. Nu a contat partea financiară acum sau unde mă voi duce pe viitor.

Dacă rămâneam acolo, puteam să câștig un salariu cum n-am avut niciodată în carieră.

Cel mai dificil și frumos este titlul câștigat acum cu Dalian, pentru că lumea aștepta de 21 de ani un trofeu, și pentru mine ce am trăit și văzut acolo… 8 milioane de oameni să trăiască doar pentru fotbal, n-am mai văzut așa ceva!”, a mai spus Stanciu.

Titlul doar a făcut să fie mai ușor pentru mine sufletește (n.r. să plec). Cel mai mult îmi doream să câștig un trofeu pentru ei, iar titlul m-a ajutat să fiu mai împăcat cu inima mea, pentru că am plecat cu un trofeu, mai ales că nimeni nu se aștepta. Asta a făcut să fie mai frumoasă despărțirea. Nicolae Stanciu

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