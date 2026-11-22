Max Verstappen (29 de ani), pilotul de la Red Bull, a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, la capătul unei curse decise pe final.

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Verstappen a triumfat în Las Vegas, după o cursă extrem de strânsă.

Cu 3 tururi înainte de final, olandezul se lupta cot la cot cu Kimi Antonelli și George Russell, fiind despărțiți de 1,8 secunde.

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas

De patru ori campion mondial, Verstappen a dat dovadă de stăpânire de sine și a reușit să-și întreacă adversarii. În ciuda tentativelor lui Antonelli și Russell, olandezul a rezistat presiunii și a trecut primul linia de sosire.

Strategia lui Verstappen a fost una remarcabilă. Acesta l-a lăsat pe Kimi Antonelli să-l depășească în virajele 13, 14 sau 15, pentru ca mai apoi să-i ia fața italianului, conform mundodeportivo.com.

MAX VERSTAPPEN WINS THE LAS VEGAS GRAND PRIX! 🏆🎉 WHAT. A. RACE. 👊 #F1 #LasVegasGP https://t.co/WLRKekC3Sx — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

La finalul cursei, Max Verstappen a explicat cât de haotică a fost cursa de la Las Vegas și s-a declarat mulțumit de performanțele monopostului său.

„N-am mai văzut așa ceva în Formula 1, a fost suprarealist! La începutul cursei, aveam o foarte bună energie, dar ceilalți și-au dat seama ce făceam. A venit un moment în care nu mai puteam prelua conducerea înainte de a trece linia de sosire. Dar am reușit să reglăm bine lucrurile.

A fost un număr incredibil de atacuri. Era imposibil să te preiei conducerea. Acest sezon nu începuse bine, dar e plăcut să vezi cum au evoluat lucrurile de câteva curse încoace.

Am reușit să îmbunătățim performanța monopostului și sunt foarte fericit. A fost într-adevăr o cursă nebună. Îmi imaginez că a fost palpitant de urmărit pentru toată lumea”, a declarat Verstappen, conform lequipe.fr.

Lando Norris: „Nu știam ce se întâmpla în fața mea”

Lando Norris, care a încheiat cursa pe locul al doilea, și-a lăudat adversarul pentru succesul obținut în SUA.

„A fost una dintre cele mai haotice curse din istoria Formulei 1. În anumite momente, nu știam ce se întâmpla în fața mea, nu știam cum să ies din încurcătură, a fost dificil. Am reușit să recuperăm, fără să facem greșeli. A fost o seară haotică, dar distractivă.

Oricine ar fi putut câștiga, bravo lui Max! Cred că am condus cursa vreo 15 secunde. E o seară frumoasă pentru noi, nu mă așteptam să terminăm pe locurile 2 și 3 în această cursă”, a declarat pilotul McLaren.

Oscar Piastri, cel care a completat podiumul, a explicat cum a decurs MP din Las Vegas.

„Las Vegas este capitala divertismentului și a fost cu adevărat grozav să fac parte din această cursă. Am reușit să avansăm rapid și să ne facem strategia așa cum ne-am dorit. Am rămas foarte grupați.

A existat o dublă oprire la boxe, dar asta nu a schimbat prea mult lucrurile. A fost destul de ciudat. Depășeai pe cineva, iar apoi, pe următoarea linie dreaptă, aveai de suferit.

Strategiile de livrare a energiei au fost diferite. De fiecare dată veneai din urmă și, dintr-odată, diferența creștea din nou. A fost o cursă complet nebună și sunt fericit să termin pe podium”, a precizat Piastri.

Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 402 de puncte (Campion) Max Verstappen (Red Bull) - 304 Lewis Hamilton (Ferrari) - 267 George Russell (Mercedes) - 264 Lando Norris (McLaren) - 264 Charles Leclerc (Ferrari) - 250 Oscar Piastri (McLaren) - 167 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 122 Liam Lawson (Racing Bulls) - 89 Pierre Gasly (Alpine) - 52

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