„Înainte să mă prinzi, voi fi deja plecat!” Ebenezer Annan, de la Rapid, se autodescrie: „Am calități similare cu Alphonso Davies. 50% instinct și 50% matematică”
Ebenezer Annan îl are ca idol pe Alphonso Davies
Superliga

„Înainte să mă prinzi, voi fi deja plecat!” Ebenezer Annan, de la Rapid, se autodescrie: „Am calități similare cu Alphonso Davies. 50% instinct și 50% matematică”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 13:38
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 14:51
  • Ebenezer Annan, (24 de ani), cel mai nou transfer de la Rapid, vorbește despre primele sale impresii după sosirea în România, despre atmosfera de la club și despre obiectivele pe care și le-a propus în tricoul giuleștenilor.
  • Fundașul stânga ghanez povestește, printre altele, despre experiențele sale din Italia, Franța și Serbia, despre fotbalistul pe care-l admiră și în care se regăsește.
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Ebenezer Annan a oferit primul său interviu oficial, în care a dezvăluit motivele care l-au determinat să aleagă Giuleștiul, amintirea mamei sale care îl ghidează la fiecare meci și obiectivele îndrăznețe pe care le are în tricoul alb-vișiniu.

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Ebenezer Annan: „Fanii m-au convins să semnez cu Rapid”

Annan a fost impresionat din primele clipe de atmosfera care înconjoară clubul giuleștean, dar și de primirea de care a avut parte.

Deși mărturisește că nu cunoștea în detaliu fotbalul românesc, decizia de a semna cu Rapid a fost facilitată de fani și de modul în care este structurat clubul.

„Cred că este o atmosferă foarte bună, iar orașul este foarte frumos. Am auzit despre campionatul României și, de asemenea, că țara este frumoasă. Cred că asta este tot ce știam. Nu-mi amintesc exact vreun fotbalist, dar am auzit multe nume”, a explicat Annan.

1,8 milioane de euro
e cota de piață a lui Ebenezer Annan, conform Transfermarkt

În schimb, înainte să accepte transferul, Annan s-a documentat despre Rapid și, în special, despre suporterii giuleșteni:

„Am căutat pe internet informații despre echipă și despre club. Am văzut că este foarte bine organizat și că are mulți fani. Asta m-a convins foarte mult să vin la Rapid. Nu am înțeles cu adevărat cântecele, dar mi se par foarte interesante”.

Am ales această mutare pentru propria mea dezvoltare. Am avut o discuție cu managerul, mi-am dorit să îmi îmbunătățesc calitățile și să merg înainte de aici. Ebenezer Annan, fundaș la Rapid

Experiențele din Italia, Franța și Serbia

Annan vorbește engleză, ghaneză și puțină italiană, iar experiența din Italia îl ajută să privească fotbalul românesc cu și mai mult interes.

„Este destul de asemănător fotbalul de aici cu cel din Italia, dar acolo este mult mai agresiv și cred că este și mai tactic”.

Fundașul a trecut și prin Franța, experiență care i-a adus atât momente bune, cât și una dintre cele mai dificile perioade ale carierei sale.

„La început, a fost ușor, a fost foarte bine pentru mine, dar am avut multe accidentări, pentru prima dată în cariera mea. Asta m-a afectat puțin, pentru că nu mai avusesem nicio accidentare înainte.

A fost destul de dificil să gestionez situația, iar apoi totul s-a schimbat. Am început să lupt din nou și să-mi revin”.

Cred că România este mai apropiată de Serbia. Mă aștept să fie mai asemănător cu fotbalul din Serbia. Am urmărit meciul de sâmbătă și cred că este destul de asemănător modul în care se joacă. Ebenezer Annan, fundaș la Rapid

Cifrele lui Ebenezer Annan:

  • Saint-Etienne: 19 meciuri, o pasă decisivă
  • Novi Pazar: 32 de meciuri, 2 pase decisive
  • Imolese: 28 de meciuri
  • Steaua Roșie Belgrad: 20 de meciuri, un gol, 3 pase decisive
  • OFK Boegrad: 19 meciuri, 4 pase decisive
  • Bologna: 2 meciuri

Noul fundaș al Rapidului consideră că se va putea integra rapid datorită mentalității sale.

„Cred că va fi ceva echilibrat. Voi învăța multe de la colegi și voi încerca să mă integrez în echipă. Cred că va fi foarte ușor pentru mine.

După primul antrenament, am avut ocazia să vorbesc cu câțiva dintre ei. Mi-au spus ce vor să facă pe teren și că antrenorul este foarte serios în tot ceea ce privește activitatea de pe teren”.

Despre antrenorul Daniel Pancu, Ebenezer a spus:

„Înainte de a veni aici, directorul meu de la Saint-Etienne mi-a povestit totul despre antrenor. Am căutat apoi pe Google și am verificat totul. Mi-am dat seama că este extrem de popular, așa că îi ofer tot respectul meu și îl voi asculta mereu.

Când am ajuns, m-a întrebat scurt dacă sunt pregătit, i-am spus că da, iar el mi-a spus: «OK, atunci bine ai venit!». Faptul că a jucat pentru această echipă și că fanii îl iubesc este un lucru excelent și o motivație pentru toți jucătorii, deoarece are multe recorduri și un nume mare. Toți vrem să învățăm de la el”.

Ca jucător, mai întâi aș spune că sunt foarte rapid și foarte puternic. Ca persoană sunt foarte descurcăreț, amuzant și inteligent Ebenezer Annan, fotbalist la Rapid

„Vreau să fiu unul dintre cei mai buni și să câștig campionatul”

Fundașul își dorește să facă performanță la Rapid:

„Obiectivul meu personal este să fiu mereu unul dintre cei mai buni jucători din echipă și să câștigăm campionatul. Da, pot promite că voi ajuta echipa să câștige un trofeu în acest sezon.

Când va veni momentul să fac un alt pas în carieră, mi-aș dori ca fanii să își amintească de mine ca de un jucător care i-a făcut să se bucure și care a luptat mereu pentru echipă”.

7 selecții
are Ebenezer Annan la naționala Ghanei

E fan Alphonso Davies: „Simt că am calități similare”

Ghanezul a dezvăluit că îl studiază mult pe Alphonso Davies și a explicat cum reușește să își speculeze viteza în ciuda taliei sale impresionate.

„Jucătorul pe care îl admir și încerc să îl copiez este Alphonso Davies. Încerc să învăț cum joacă, cum se mișcă în spații și cum se apără. Simt că am calități similare: am multă viteză, forță, disciplină tactică și picioare foarte rapide.

Deși sunt înalt, până să își dea seama adversarul unde sunt și să mă prindă, am și plecat! Îi analizez mișcările înainte de a țâșni.

Când începem meciul, folosesc primele 5 până la 10 minute doar pentru a calcula jocul adversarului înainte de a-mi începe mișcările de atac. Dacă simt că adversarul este leneș sau relaxat, îl atac. Este 50% instinct și 50% matematică. Ebenezer Annan, fundaș stânga la Rapid

Mama, îngerul păzitor pe teren și în afara lui

Dincolo de latura sportivă, noul jucător al Rapidului se prezintă ca un familist convins. Portretul mamei sale, pe care îl poartă într-un medalion, la gât, este sursa sa principală de motivație la fiecare intrare pe gazon.

„Sunt foarte atașat de familie, dar, din păcate, am pierdut-o pe mama.

Ea este acolo sus pentru a mă ajuta și pentru a fi lângă mine la fiecare meci. Ei îi dedic toate golurile, toate victoriile, tot ce fac.

Cu siguranță mi-ar fi spus că este extrem de mândră de mine pentru acest pas și pentru că am venit la Rapid”.

Transferurile realizate de Rapid în această vară

  • Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)
  • Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)
  • Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)
  • Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)
  • Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)
  • Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, împrumut de la Genoa).
  • Filip Stojilkovic (atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa)
  • Eric Ange Tape (mijlocaș, 18 ani, liber de contract de la OS Abobo)
  • Latif Ouedraogo (fundaș stânga, 18 ani, împrumut de la Genoa)
  • Chec Doumbia (mijlocaș, 18 ani, împrumut de la Genoa)
  • Ebenezer Annan (fundaș stânga, 24 de ani, împrumut de la Saint-Etienne)

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