Încă un eșec pentru Legia Edi Iordănescu, prima înfrângere în campionatul din Polonia după eliminarea din Europa League
Edi Iordănescu. Foto: IMAGO
Încă un eșec pentru Legia Edi Iordănescu, prima înfrângere în campionatul din Polonia după eliminarea din Europa League

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 15:44
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 15:44
  • Legia Varșovia a pierdut, duminică, meciul de campionat cu Wisla Plock, scor 0-1.
  • Este prima înfrângere suferită de Edi Iordănescu (47 de ani) în campionat de când e pe banca polonezilor.

Legia Varșovia a fost eliminată de AEK Larnaca din Europa League, scor 5-3 la general, și a fost retrogradată în play-off-ul Conference League, acolo unde va da peste Hibernian (Scoția).

Edi Iordănescu pierde și în campionat pe banca Legiei

Legia Varșovia a pierdut meciul cu Wisla Plock, scor 0-1, din cadrul etapei a cincea în campionatul din Polonia. Unicul gol a fost marcat în debutul partidei, în minutul 11, de către Kaminski.

Astfel, echipa antrenată de Edi Iordănescu a pierdut primul meci din campionat și se află, în acest moment, pe locul 5, cu 7 puncte.

Legia Varșovia mai are de disputat un meci de campionat cu Piast Gliwice, care fusese amânat.

Două înfrângeri a suferit Legia până acum cu Edi Iordănescu pe bancă:

  • 1-4 cu AEK Larnaca în turul 3 preliminar din Europa League
  • 0-1 cu Wisla Plock în campionat

Edi Iordănescu, după meciul pierdut de Legia: „Mai avem mult de muncă”

Tehnicianul român de pe banca Legiei a vorbit despre înfrângerea suferită, și-a asumat întreaga vină și a declarat că trebuie să treacă peste acest moment greu pentru că urmează meciuri importante.

Felicitări gazdelor pentru victorie. Au făcut o treabă excelentă, au început sezonul foarte bine. Cu siguranță lucrează împreună de mult timp și au o chimie bună. Acest rezultat este foarte frustrant pentru noi.

Sunt aici să explic motivele înfrângerii. Îmi asum singur această responsabilitate și să nu dați vina pe jucători. După un început de sezon excelent, este evident că am început să pierdem din energie și încredere. Meciul de astăzi a arătat cât de multă muncă mai avem de făcut.

Le mulțumesc fanilor noștri pentru susținere. Promit că știu ce avem de făcut. Știu cum să muncesc. Am multă experiență. Unul dintre cele mai importante lucruri este că trebuie să fim mai maturi. Dacă jucăm împotriva unui adversar foarte încrezător și apoi primim un gol după 10 minute, știm că va trebui să depunem multă energie.

Restul e istorie. Am controlat 90% din meci. Am șutat, am păstrat posesia. Avem trei zile la dispoziție pentru a ne recupera pentru următorul meci. Mai avem două meciuri până să ne calificăm în faza principală a Conference League”, a declarat Edi Iordănescu, conform legia.com.

Edi Iordănescu a venit pe banca Legiei în această vară. Ultima dată acesta a fost selecționerul României în perioada 2022-2024.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

