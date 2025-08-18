Schimbări la CFR  Cristi Balaj anunță plecări de la echipă după egalul obținut cu FC Botoșani în etapa #6
Cristi Balaj
Superliga

Schimbări la CFR Cristi Balaj anunță plecări de la echipă după egalul obținut cu FC Botoșani în etapa #6

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 16:46
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 16:46
  • Cristi Balaj (54 de ani), președintele lui CFR Cluj, a anunțat schimbări la echipă după egalul cu FC Botoșani, scor 3-3.

Clujenii au condus de fiecare dată, însă formația lui Leo Grozavu a avut puterea să revină și să „smulgă” un punct din Gruia.

Cristi Balaj anunță schimbări la CFR Cluj

Cristi Balaj spune că vor exista niște schimbări la echipa antrenată de Dan Petrescu.

„Întâmplarea a făcut că am avut unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon. Nu am vorbit cu Neluțu Varga, dar noi știm ce trebuie să facem. Am ajuns la o concluzie, iar în perioada imediat următoare vom munci în acest sens. Dacă pleacă jucători, va veni altcineva.

Vedem cine pleacă. Trebuie să vorbim cu persoanele implicate. Vor exista niște schimbări, pentru că sunt momente în care trebuie să iei niște decizii care pot fi în favoarea ambelor părți.

Unii jucători pot fi buni, dar să nu se acomodeze la anumite echipe. Când intri într-o umbră, e important ca, atât timp cât e deschisă perioada de transferuri, să repari și să fie benefic pentru ambele părți”, a concluzionat Cristi Balaj, conform sursei citate.

Cristi Balaj, nervos după CFR -Botoșani 3-3: „Mi-a stricat toată ziua”

Președintele clujenilor s-a declarat nemulțumit pentru că echipa sa a pierdut două puncte:

„Suferim din punct de vedere defensiv. Rezultatul de ieri mi-a stricat toată ziua. Am încheiat seara dezastruos. Dan Petrescu are jucători, au jucat Sheriff și Matei Ilie. Hai să-i evaluăm: acești doi jucători, dacă ar fi liberi de mâine, ar avea cel puțin 15 oferte.

Bosec e foarte bun, Abeid a avut evoluții foarte bune și el. Antrenorul duce o echipă până în fața porții.

În momentul când ai 30 de șuturi spre poarta adversă, iar raportul de șuturi pe poartă este de 15-3 și ei dau 3 goluri… nu cred că i s-a mai întâmplat lui Dan Petrescu ca adversarii să aibă doar 3 șuturi pe poartă și să dea trei goluri.

E o normalitate să șuteze de trei ori pe poartă, dar cum s-au luat golurile, cine a greșit, cum a greșit…”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

CFR Cluj nu trece printr-o perioadă bună. Vicecampioana României se află pe locul 12 în campionat, cu 5 puncte obținute în 5 etape. De asemenea, clujenii au obținut o singură victorie, 2-1 cu Unirea Slobozia în prima etapă.

O victorie
a obținut CFR Cluj în cinci etape până acum

CFR Cluj Cristi Balaj fc botosani superliga
