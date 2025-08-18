Bilete pentru România U21 - Kosovo U21 Cât costă tichetele pentru campania „tricolorilor” în drumul spre al cincilea EURO U21 consecutiv
România U21
Nationala

Bilete pentru România U21 - Kosovo U21 Cât costă tichetele pentru campania „tricolorilor” în drumul spre al cincilea EURO U21 consecutiv

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 15:52
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 15:52
  • Federația Română de Fotbal a pus la vânzare bilete pentru meciul dintre România U21 și Kosovo U21, partida de debut în preliminariile pentru EURO U21 din 2027, care se va desfășura în Albania și Serbia.
  • România U21 - Kosovo U21 se joacă pe 5 septembrie, ora 18:30.

EURO U21 din 2025 nu a fost o ediție foarte reușită pentru România. Formația antrenată atunci de Daniel Pancu a pierdut toate cele trei meciuri ale grupei și a încheiat pe ultimul loc.

Se pot cumpăra bilete pentru România U21 - Kosovo U21

România U21 va debuta în preliminariile pentru EURO 2027 într-un meci cu Kosovo U21. Partida se va juca pe stadionul „Emil Alexandrescu”, din Iași, pe 5 septembrie, de la ora 18:30.

Biletele pentru meci pot fi achiziționate de AICI.

Noul selecționer, Costin Curelea, va fi pentru prima dată pe banca naționalei U21. Acesta va încerca să o ducă pe România la al cincilea European consecutiv.

Prețul biletelor este de 30 de lei, iar dacă cererea va fi mare, se vor deschide și peluzele, acolo unde prețul este 20 de lei.

Atât copiii cu vârsta sub 15 ani, cât și tinerii între 15 și 24 de ani vor beneficia de o reducere de 10 lei în momentul achiziționării biletelor.

Naționala revine pe stadionul de la Iași după o pauză de 17 ani.

Costin Curelea a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Kosovo și San Marino

În urmă cu câteva zile, selecționerul Costin Curelea a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Kosovo U21 și San Marino U21 din preliminariile pentru EURO U21 din 2027.

Lista preliminară a stranierilor anunțată de Costin Curelea:

  • PORTAR:

Vlad Răfăilă (Real Betis / Spania)

  • FUNDAȘI:

Tony Strata (AC Ajaccio / Franța), Matteo Duțu (AC Milan / Italia), Emanuel Marincău (FSV Mainz / Germania), Antonio David (Internazionale Milano / Italia), Robert Jălade (Sevilla / Spania)

  • MIJLOCAȘ:

Luca Szimionaș (Hellas Verona / Italia)

  • ATACANȚI:

Rareș Burnete (Juve Stabia / Italia), Ioan Vermeșan (Hellas Verona / Italia), Jason Kodor (US Lecce / Italia)

Meciurile României U21 din preliminariile EURO 2027

  • 5 septembrie 2025: România U21 - Kosovo U21 (18:30)
  • 9 septembrie 2025: San Marino U21 - România U21 (21:30)
  • 14 octombrie 2025: România U21 - Cipru U21
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda U21 - România U21
  • 18 noiembrie 2025: România U21 - Spania U21
  • 27 martie 2026: Kosovo U21 - România U21
  • 31 martie 2026: România U21 - San Marino U21
  • 25 septembrie 2026: Cipru U21 - România U21
  • 30 septembrie 2026: România U21 - Finlanda U21
  • 6 octombrie 2026: Spania U21 - România U21

În cadrul preliminariilor pentru EURO 2027, turneu care se va desfășura în Albania și Serbia, naționala U21 a României face parte din grupa A.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

romania bilete Costin Curelea euro u21
