Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, și Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, s-au contrat dur pe tema regulei U21 din fotbalul românesc.

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Regula U21 a fost introdusă la începutul sezonului 2016/2017 și a fost contestată de-a lungul timpului de mai mulți oficiali din Superliga.

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Contre între Mihai Rotaru și Andrei Vochin: „ N-am auzit un cuvânt despre modul în care ar trebui să ne creștem niște jucători”

Consilierul președintelui FRF a vorbit inițial despre importanța acestei reguli.

„Apreciez luarea dumneavoastră de poziție în legătură cu cine trebuie să ne comparăm. Așa este, sunt absolut de acord. Nu Brighton este țelul nostru, ci așa cum ați spus, campionatele despre care ați vorbit.

Dar… am reținut și modelul dumneavoastră de business pe care l-ați menționat. Ați discutat cu Felgueiras și cu Ovidiu despre locurile cu care vă comparați și de unde ar trebui să aduceți jucători.

N-am auzit însă niciun cuvânt despre modul în care ar trebui să ne creștem niște jucători. Și de ce spun asta? Pentru că ca să îți mărești bugetul nu poți să ți-l mărești doar din performanță europeană, adică banii de la UEFA și contribuția acționarilor, ci una dintre sursele de finanțare, inclusiv în Polonia, vine din propria academie. Și vin cu un exemplu.

Aseară (n.r. joi) Lech Poznan a jucat cu Union Saint-Gilloise, campioana Belgiei, în Europa League. A fost 2-2 pe terenul belgienilor și am remarcat că în primul 11 al celor de la Lech Poznan erau 6 jucători polonezi, dintre care numai pe linia de fund erau un fundaș central de 19 ani, polonez, un fundaș stânga de 20 de ani, polonez, un mijlocaș central de 22 de ani, polonez.

Deci cred, dacă îmi permiteți să fac și eu această apreciere, că și producția de jucători din propria pepinieră devine importantă pentru a putea ajunge la țelul ăla pe care dumneavoastră îl vizați de 30-35 de milioane buget anual.

Fără așa ceva, cred că timpul se va prelungi, iar pentru asta investiția în antrenori în academie, pe care dumneavoastră ați început-o și v-am spus și personal că o apreciez, trebuie continuată și augmentată!”, a declarat Andrei Vochin, citat de fanatik.ro.

Mihai Rotaru: „Eu v-am spus cu cine ne comparăm și cu cine trebuie să ne luptăm”

Rotaru a venit rapid cu replica:

„Este un pilon extrem de important. Veniturile se bazează pe piloni, da? Unul dintre piloni îl reprezintă banii din UEFA. Un alt pilon reprezintă tot ceea ce aduc suporterii ca aport. Și aici ai ticketing-ul, ai merchandising, ai diverse programe de socios prin care îi aduci aproape.

Un alt pilon reprezintă drepturile TV din România, fără discuție. Un pilon important sunt sponsorii și acționarii, aporturile de capital plus veniturile din publicitate.

Și un pilon la fel de important, și am avut și am această discuție în permanență cu colegii mei, îl reprezintă veniturile din jucătorii tineri din academie. Și așa este.

Eu v-am spus cu cine ne comparăm și cu cine trebuie să ne luptăm, pentru că ai nevoie. Într-adevăr, aseară cred că aveau trei, patru jucători de 20-22-23 dar aveau și șase, șapte cu experiență, care Lech Poznan îi plătește cu un milion pe an sau șapte sute de mii pe an.

N-am intrat într-o dezbatere! Este un pilon important pe care noi îl cotăm în primă fază la plus cinci milioane de euro. Asta ne dorim din sezonul acesta”.

Ne dorim plus cinci milioane pe balanța între venituri și cheltuieli cu jucătorii aduși, după care în cinci ani de zile ne dorim plus zece milioane. Asta ne dorim de la acest pilon, dar noi eram într-o discuție vizavi de cu cine ne batem noi! Mihai Rotaru, patron Universitatea Craiova

Mihai Rotaru: „Foarte multe efecte negative”

Ulterior, patronul campioanei României a explicat că unele campionate au renunțat deja la această regulă.

„Vă mai spun ceva. Sunt momente în care ai generații mai bune și mai proaste, ai jucători mai talentați sau mai puțin talentați. Și așa a fost întotdeauna. Generația 2000 e o generație talentată, cu Screciu, cu Mihăilă, ca să-i spun doar pe ai noștri. După care vine o perioadă mai grea, în care ai puține excepții.

Dar 2009, ’10, ’11 știm de acum cinci, șase ani de zile, pentru că îi vedem la noi în curte și știm competiția. Aceste trei generații sunt generații bune spre foarte bune și trebuie să avem grijă de ele.

Dar știți foarte bine că eu cred că regula U21 astăzi are foarte multe efecte negative pe care trebuie să vedem cum le rezolvăm. Vă rog să vă uitați acum trei ani de zile regula U21 la polonezi, când era impunere ca la noi. De trei ani de zile s-a schimbat!”.

Am înțeles, ăsta e defectul nostru, regula U21. Am înțeles! Jucătorii din sezonul ăsta pot juca așa cum și dumneavoastră v-ați exprimat părerea la echipe de Liga 2, să joace. Adică, regula asta am augmentat-o cu soluții pe care le-ați propus inclusiv dumneavoastră. Încă o dată vă spun, dacă ar fi după mine, astăzi aș scoate-o! Adică, de regula asta trebuie să fiți conștienți dumneavoastră, cluburile, nu Federația! Să arătați ca Lech Poznan! Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF

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