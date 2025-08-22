Iordănescu, victorie mare Legia, la un pas de grupa Conference League + Ce au făcut Rațiu și Răzvan Marin

Legia Varșovia, echipa antrenată de Edward Iordănescu (47 de ani), s-a impus în prima manșă a „dublei” cu Hibernian din play-off-ul Conference League, scor 2-1.

În play-off-ul cupelor europene au mai evoluat Răzvan Marin, Andrei Rațiu, Bogdan Racovițan, dar și cei trei fotbaliști români de la Gyor.

Legia, cu un pas în Conference League + Ce au făcut românii în Europa

Legia Varșovia s-a impus în meciul cu Hibernian Edinburgh, scor 2-1. Trupa lui Edi Iordănescu a deschis scorul în minutul 35 dintr-un penalty transformat de Nsame, iar uterior, în minutul 45+3 și-a majorat avantajul, grație golului marcat de Wszolek. Pe final, Hibernian a redus din diferență, însă nu a mai avut timp să egaleze.

AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, a remizat la Burxelles, scor 1-1, cu Anderlecht în manșa tur a play-off-ului Conference League. Belgienii au deschis scorul în minutul 21, grație reușitei lui Dolberg.

În cea de-a doua parte, AEK a revenit în joc, reușind să egaleze cu 15 minute înainte de final.

La Rayo Vallecano, Andrei Rațiu a fost rezervă în meciul cu Neman Grodno, partidă care s-a jucat în Ungaria, la Szeged. Fotbalistul naționalei a fost trimis pe teren în minutul 79, înlocuindu-l pe Balliu. Rayo s-a impus la limită, scor 1-0, grație golului marcat de Alvaro Garcia, în minutul 77.

8 români au fost implicați în play-off-urile de Europa League și Conference League

La Rakow, Bogdan Racovițan a fost integralist în victoria cu bulgarii de la Arda, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost înscris de Tomasz Pienko, în minutul 28.

Cei trei români de la Gyor sunt și ei aproape de calificarea în faza principală a Conference League. Formația maghiară s-a impus cu 2-1 în fața austriecilor de la Rapid Viena. Ștefan Vlădoiu și Paul Anton au fost integraliști, în timp ce Claudiu Bumba a fost înlocuit în minutul 89.

