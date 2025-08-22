CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj

Andrea Mandorlini (65 de ani) va fi noul antrenor al celor de la CFR Cluj, după ce Dan Petrescu (57 de ani) și-a anunțat demisia.

Informația a fost confirmată de Cristian Balaj, președintele clubului.

Petrescu a decis să părăsească formația ardeleană, după înfrângerea umilitoare cu suedezii de la Hacken, scor 2-7.

Președintele clubului din Gruia a anunțat că Mandorlini este în drum spre Galați, unde CFR va întâlni Oțelul într-un meci din etapa 7 a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, 24 august, începând cu ora 16:15.

„Am vorbit cu domnul Varga și mi-a comunicat decizia, luase deja legătura cu Mandorlini. Dorește un antrenor care a câștigat trofee și a făcut performanțe. Rămâne doar să pregătim contractul. Mandorlini este în drum spre Galați”, a declarat Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

După demisia lui Dan Petrescu, Nelu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, ar fi găsit deja noul antrenor al echipei.

Este vorba de Andrea Mandorlini, tehnician italian care a mai antrenat-o de două ori pe CFR Cluj, ultima dată în sezonul 2023/2024.

Conform gsp.ro, surse din cadrul clubului au dezvăluit că Nelu Varga a luat decizia ca Mandorlini să revină pe banca tehnică a ardelenilor.

2 trofee a câștigat Andrea Mandorlini ca antrenor al CFR-ului

Singurele două trofee câștigate de Mandorlini ca antrenor sunt Campionatul și Cupa României. Ambele au fost cucerite în sezonul 2009/2010, atunci când tehnicianul italian era la prima experiență în fotbalul românesc.

Mandorlini este liber de contract din ianuarie 2024, când a plecat tot de la CFR Cluj, fiind înlocuit cu Adrian Mutu.

De-a lungul carierei sale, Mandorlini a mai antrenat echipe precum Atalanta, Bologna, Sassuolo, Hellas Verona, Genoa sau Cremonese.

