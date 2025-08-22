GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere” +19 foto
Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana, Baba Alhassan, cei trei jucători de la FCSB cărora li s-a refuzat viza de intrare în Marea Britanie Fotomontaj GOLAZO.ro
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”

  • UEFA a răspuns întrebărilor GOLAZO.ro pentru subiectul vizelor interzise în Marea Britanie lui Radunovic, Ngezana și Alhassan, motivul absenței lor în meciul de la Aberdeen (2-2), în prima manșă a play-off-ului Europa League. 

Meciul cu Aberdeen a rămas în urmă, 2-2 pe „Pittodrie” în turul play-off-ului Europa League, dar discuțiile despre FCSB și vizele refuzate în Marea Britanie continuă.

Trei jucători roș-albaștri, toți extracomunitari, muntenegreanul Risto Radunovic, sud-africanul Siyabonga Ngezana și ghanezul Baba Alhassan, n-au putut evolua în Scoția, neprimind viza de intrare pe teritoriul britanic.

„Au fost niște condiții ciudate. Am avut jucători importanți în tribună, chestie pe care n-o putem accepta. N-au venit să muncească în Regat, UEFA ar trebui să se implice”, a protestat Mihai Stoica la Prima Sport.

UEFA, pentru FCSB: „Vizele sunt responsabilitatea clubului”

Contactată de GOLAZO.ro, UEFA a reacționat lapidar asupra acestui subiect, accesul în Marea Britanie al fotbaliștilor implicați în competițiile continentale.

„Vizele individuale sunt responsabilitatea clubului, un aspect aflat în afara controlului nostru”, a venit răspunsul din Elveția.

Când s-a amintit declarația directorului sportiv al lui Kairat, care a precizat că UEFA a sprijinit clubul din Kazahstan pentru ca jucătorii să poată intra în Scoția și să evolueze la 0-0 cu Celtic, în Liga Campionilor, forul de la Nyon a completat:

Încercăm să ajutăm atunci când ni se cere, dar decizia de a acorda sau nu viză aparține, în cele din urmă, autorităților locale. UEFA, pentru GOLAZO.ro

De ce a primit Kairat vizele și FCSB nu!

Oficialul lui Kairat explicase însă de ce fotbaliștii săi au putut juca la Glasgow, în play-off-ul Champions League.

Nu doar susținerea UEFA a contat, ci mai ales rapiditatea cu care s-a mișcat campioana kazahă.

„Toți au primit vizele”, a declarat Askar Yesimov pentru Daily Record pe 16 august.

„Ne-am implicat pentru a depăși această situație încă dinaintea returului cu Slovan Bratislava, aveam încredere că vom merge mai departe”.

Înainte de 12 august, când a înfruntat-o Kairat pe Slovan în Slovacia, în manșa secundă a turului 3 preliminar CL. Deși s-a calificat la penaltyuri!

A spus și că au fost ajutați de autoritățile kazahe și de UEFA.

Federația noastră de fotbal și Ministerul Turismului și Sportului din Kazahstan s-au descurcat minunat. La fel, UEFA a controlat situația, de aceea n-au fost probleme. Askar Yesimov, director sportiv Kairat

