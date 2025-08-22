Iuliu Mureșan (71 de ani), fostul președinte al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre înfrângerea rușinoasă înregistrată de ardeleni în deplasarea din Suedia, scor 2-7 împotriva celor de la Hacken.

Iuliu Mureșan a ocupat funcția de președinte la CFR Cluj în perioada 2001-2018, fiind un om de bază în prima perioadă de glorie a „feroviarilor”.

Iuliu Mureșan, după eșecul umilitor înregistrat de CFR Cluj: „O pată pentru club”

Fostul oficial consideră această înfrângere este cea mai mare rușine din istoria clubului.

„Parcă echipa a intrat pe teren după ce a luat somnifere. Așa s-a jucat. Nu știu ce s-a întâmplat, nu-mi explic. Poți să dai vina pe teren, dar eu nu găsesc o explicație. A fost un dezastru fotbalistic, un rezultat umilitor.

Cei care suntem CFR-iști trebuie să uităm cât mai repede meciul de aseară. În mod normal, e foarte greu să întorci acest scor și să te califici, trebuie să recunoaștem.

M-a durut rezultatul, este unul rușinos și se va uita cu greu. Clubul a fost numărul 1 în România mulți ani, a avut victorii răsunătoare în Europa. Meciul de aseară este o pată pentru club. Nu țin minte cât am fost în club să fie un rezultat de asemenea proporții” , a declarat Iuliu Mureșan, pentru digisport.ro.

În calitate de conducător al CFR-ului, Iuliu Mureșan a câștigat 8 trofee, inclusiv primul titlu din istoria clubului, cel din sezonul 2007/2008.

Trofeele câștigate de Iuliu Mureșan în calitate de președinte al CFR-ului:

Liga 1 (4) - 07/08, 09/10, 11/12, 17/18

Cupa României (4) - 07/08, 08/09, 09/10, 15/16

Înfrângerea 2-7 cu Hacken, cea mai severă din palmaresul lui ardelenilor

Înfrângerea cu Hacken este cea mai severă din istoria modernă a CFR Cluj și, în același timp, cea mai umilitoare în întreaga carieră a antrenorului Dan Petrescu.

De-a lungul timpului, CFR a mai suferit eșecuri usturătoare, dar niciunul nu se compară cu cel înregistrat în această seară pe terenul sintetic al Bravida Arena din Göteborg.

Cea mai rușinoasă înfrângere europeană înainte de Hacken: 0-5 cu AS Roma

Până la această umilință, cel mai drastic rezultat în perioada modernă era 0-5 cu AS Roma, în 2020, tot sub conducerea lui Dan Petrescu, în grupele Europa League.

Această comparație se raportează la era modernă a clubului, lăsând la o parte rezultatele din primele decenii, precum înfrângerea 0-23 cu CA Cluj - KKAC, din primul meci disputat de la înființare.

Data / Sezon Etapă/Competiție Adversar Rezultat 21.08.2025 Play-off / Conference BK Hacken 2-7 05.11.2020 / 2020-2021 Grupa A / UEFA Europa League AS Roma 0-5 07.04.2012 / 2011-2012 25 / Liga 1 Rapid București 0-5 15.10.2005 2005-2006 9 / Divizia A Dinamo București 0-5 19.04.2024 / 2023/2024 5 / SuperLiga - play-off Farul Constanța 1-5 18.03.2006 / 2005/2006 17 / Divizia A Jiul Petroșani 1-5

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport