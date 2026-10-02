„Rădoi m-a avertizat” Florin Ștefan, dezamăgit de Gaziantep: „Erau croiți să plec”
Florin Ștefan (dreapta) în perioada Gaziantep/ Foto: IMAGO
Campionate

„Rădoi m-a avertizat” Florin Ștefan, dezamăgit de Gaziantep: „Erau croiți să plec”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 19:29
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 19:29
  • Florin Ștefan (30 de ani) a oferit detalii, în premieră, despre plecarea sa de la Gaziantep.
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Fostul fundaș al Universității Craiova a ajuns la Gaziantep în mandatul lui Mirel Rădoi, dar aventura sa în Turcia s-a încheiat după doar trei meciuri oficiale, la scurt timp de la despărțirea clubului de tehnicianul român.

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Florin Ștefan: „Mi-a plăcut campionatul și cred că mi se potrivea”

În primă fază, Ștefan a vorbit despre scurta experiență din Süper Lig:

„Experiența a fost scurtă și nu pot să zic frumoasă pentru că s-a încheiat prea repede. Mi-a plăcut campionatul și cred că mi se potrivea. Cu tranziții, jucători de calitate în față mai ales și care fac diferența mult mai ușor. Eu cred că stilul lor de joc mi se potrivea”, a declarat Florin Ștefan, citat de fanatik.ro.

245 de minute
a jucat Florin Ștefan pentru Gaziantep

Florin Ștefan: „Ultimele 2-3 zile chiar m-am antrenat separat”

Fostul internațional U21 s-a declarat extrem de dezamăgit de modul în care Gaziantep a tratat situația sa.

„Sincer, nu înțeleg (n.r.  de ce a fost demis Mirel Rădoi) pentru că despre rezultate nu cred că poate fi vorba. Aveam totuși 4 puncte după trei etape.

Conducerea a luat decizia și apoi m-au dat și pe mine afară, deși noul antrenor nici nu m-a văzut, ceea ce m-a surprins.

Ultimele 2-3 zile chiar m-am antrenat separat. Îmi pare rău pentru ce am pățit amândoi. Poate Dumnezeu așa a vrut, să fiu acasă alături de copilul meu și să îi fac botezul.

Au tratat lucrurile foarte, foarte prost. Eu am stat acolo fără soție, care era însărcinată și am făcut sacrificii.

Soția a născut și a venit înainte de ultimul meci pierdut cu 0-2, și după două zile mi-au spus că nu se mai bazează pe mine. Adică nu te gândești puțin? Am copil de o lună și jumătate, ei abia se mutaseră în Turcia de două zile.

Adusesem toate lucrurile din țară, închiriasem apartament și chiar am plătit pe 5 luni în avans. Le-am și zis, gândiți-vă și voi la partea umană, un pic de empatie. Puteau să îmi spună să nu îmi mai caut chirie.

E prima oară în carieră când mi se întâmplă așa ceva să fiu dat afară de la o echipă. Nu s-au gândit să mă împrumute nimic, erau croiți să plec”, a adăugat Ștefan.

Florin Ștefan: „Rădoi m-a avertizat”

Întrebat dacă a discutat și cu Mirel Rădoi, Ștefan a afirmat:

„Da, el era apreciat și respectat de vestiar. A fost altceva acolo. Am vorbit cu el și mi-a spus să mă aștept că o să încerce să mă dea afară și să am grijă ce fac. M-a avertizat că mă vor trimite să mă antrenez singur”.

Florin Ștefan: „Am avut discuții cu o echipă din Polonia”

Rămas liber de contract, fotbalistul de 30 de ani a oferit detalii și despre ofertele pe care le-a primit în această perioadă.

„Am avut discuții cu o echipă din prima ligă din Polonia, din Grecia, doar că nu s-a concretizat nimic. A mai fost interes chiar din Israel, Libia și din Iran.

Mi-ar plăcea să continui în România pentru familie, deci vedem ce va fi. Eu acum merg la sală, la alergat și am niște programe de pregătire de la un preparator fizic”, a afirmat Florin Ștefan.

Clar dacă aș avea ofertă m-aș întoarce la Craiova pentru că eu nici nu am vrut să plec. M-aș întoarce la orice echipă la care am jucat și cred că am lăsat o impresie bună Florin Ștefan
  • Academica Clinceni, FC Olt, Daco-Getica, Sepsi, CFR Cluj, Rapid, U Craiova și Gaziantep sunt echipele pentru care a evoluat fundașul stânga de-a lungul carierei.
700.000 de euro
este cota lui Florin Ștefan, potrivit transfermarkt.ro

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