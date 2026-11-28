Numirea lui Edi Iordănescu (48 de ani) pe banca lui Watford a atras atenția presei din Anglia.

Jurnaliștii britanici au prezentat atât cariera fostului selecționer al României, cât și câteva detalii din viața sa personală.

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Jurnaliștii de la tabloidul The Sun au analizat parcursul tehnicianului român și au amintit de numeroasele schimbări de antrenori de la Watford din perioada în care clubul s-a aflat sub conducerea familiei Pozzo.

Englezii l-au studiat pe Edi Iordănescu după numirea la Watford

Într-un articol intitulat „WAT A SURPRISE”, un joc de cuvinte pornit de la numele clubului Watford și expresia „Ce surpriză!”, jurnaliștii de la The Sun au prezentat cariera antrenorului român.

„CFR Cluj și Steaua București, două dintre marile cluburi ale României, sunt printre cele mai importante nume din CV-ul lui Iordănescu.

Acesta a petrecut și doi ani și jumătate la conducerea echipei naționale a României, pe care a ajutat-o să ajungă în fazele eliminatorii ale EURO 2024”, au scris jurnaliștii de la The Sun.

FOTO. România - Ucraina 3-0

Englezii au remarcat și faptul că Edi Iordănescu provine dintr-o familie cunoscută în fotbalul românesc.

„Iordănescu este un nume important în România, tatăl său, Anghel, fiind la rândul său fost selecționer al echipei naționale”

Britanicii au amintit inclusiv de relația pe care actualul antrenor al lui Watford ar fi avut-o cu artista Delia Matache, în anii 2000.

„Noul antrenor al lui Watford a devenit mai cunoscut și datorită unei scurte idile cu artista pop Delia Matache, în anii 2000”, au mai notat aceștia.

Edi Iordănescu, al șaselea antrenor numit la Watford în mai puțin de 18 luni

Jurnaliștii englezi au pus accent și pe numărul mare de echipe pregătite de Iordănescu de-a lungul carierei, în contextul schimbărilor frecvente de antrenori de la Watford.

„Cu 13 angajamente în ultimii 15 ani și cu cel mai recent mandat, la Legia Varșovia, care a durat mai puțin de cinci luni, un suporter de pe X a descris această numire drept «cea mai tipică pentru Watford, din toate timpurile»”, au mai scris cei de la The Sun.

Predecesorul său, Alessio Dionisi, a fost demis după doar 18 partide, în timp ce Edward Still a rezistat 15 meciuri pe banca echipei.

Edi Iordănescu va debuta pe banca lui Watford astăzi, de la ora 17:00, în deplasare, împotriva ultimei clasate din Championship, Derby County.

20 este locul ocupat de Watford în Championship, cu 15 puncte, la doar trei puncte deasupra locurilor retrogradabile

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