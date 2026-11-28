Daniel Pancu (49 de ani) a vorbit, la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani, despre șansele Rapidului la titlu

Rapid - FC Botoșani se va disputa duminică, de la ora 20:00, în etapa #17 a Superligii.

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Antrenorul giuleștenilor a recunoscut că evoluțiile oscilante ale echipei sale îl fac uneori să aibă îndoieli în privința câștigării campionatului.

Daniel Pancu, despre șansele Rapidului la titlu: „Avem fluctuații”

Întrebat de ce se vorbește mai puțin despre Rapid în lupta pentru titlu, Daniel Pancu a răspuns:

„Nu se vorbește de Rapid pentru că Dinamo joacă un fotbal plăcut ochiului, un fotbal bine structurat, rămas de la antrenorul care a fost, cu mici ajustări.

Craiova e departe rău de tot ca nivel, e stabilă, au structură, un sistem, jucători, profil, Europa, jucători de națională, iar noi avem fluctuații.

Avem momente în care și eu sunt absolut convins că putem fi campioni și momente în care mă mai gândesc dacă să pronunț cuvântul campion sau nu. Sunt lucruri obiective”.

Să nu uităm că am venit în vară, am semnat, iar obiectivul meu contractual e de a termina în primele 6. Dar nu am cum să fiu mulțumit cu locul 6 sau 5. Pauza e scurtă, vedem din ianuarie. Daniel Pancu, antrenorul Rapidului

Daniel Pancu își dorește să readucă Rapidul în cupele europene: „ Mi-e dor rău de un astfel de meci”

Antrenorul Rapidului a comentat și înfrângerea suferită de Universitatea Craiova în Conference League, scor 0-4 cu Brighton.

„Nu e nicio surpriză ce s-a întâmplat la Craiova cu Brighton. Sunt sume mult prea mari care se învârt acolo. Sunt prea valoroși individual. Plus competiția în care joacă. A mai fost și acel cartonaș roșu.

Mă repet, să nu fiu greșit înțeles, e o competiție și un adversar cu care noi ne-am fi dorit să jucăm, în astfel de meciuri ai doar de învățat”, a spus Pancu.

FOTO. Rapid - Csikszereda 2-0, în etapa #14 din Superliga

Tehnicianul a mărturisit că își dorește să trăiască din nou atmosfera unei partide europene în Giulești:

„Mi-e dor rău de un meci european, poate fi și cu ultima echipă din lume, dar să joc un meci european pe Giulești. Mi-e dor rău de un astfel de meci”.

14 ani au trecut de la ultimul meci al Rapidului în cupele europene. În august 2012, giuleștenii au învins-o pe Heerenveen cu 1-0, dar au fost eliminați din Europa League, după înfrângerea cu 0-4 din tur.

Daniel Pancu, îngrijorat de situația jucătorilor aflați în ultimul an de contract

Pancu a vorbit și despre cei șase fotbaliști cărora le expiră contractele la finalul sezonului.

„Eu mereu le pun întrebarea celor din conducere, să se pună în locul meu sau al suporterilor, cu 8-10 etape înainte de final să ai 6 jucători cărora le expiră contractul peste o lună, te gândești ce reacție vor avea acești jucători.

Vor intra să-și rupă dintele în cramponul adversarului sau vor sta să se uite de pe margine, sau vor fi accidentați, sau nu vor fi pregătiți sufletește de meciuri.

Toți spun că-și respectă contractele și vor da totul pentru Rapid. E o stare de nesiguranță, nu de tristețe, aici e un loz. De fapt, mai multe, că-s 6 jucători”, a mai spus Pancu.

Dintre toți jucătorii cărora le expiră contractele, unul singur nu joacă, pentru că a trecut și el printr-o situație. Nu știu dacă a fost vina lui sau a clubului, mă refer la Manea. Eu mi i-aș dori pe toți, pentru că alături de ei, deși au fost multe schimbări, greul ei l-au dus Daniel Pancu, antrenorul Rapidului

Pancu a explicat că a discutat deja cu oficialii clubului despre întăririle de care Rapid are nevoie.

„Am discutat deja cu conducerea despre ce mai avem nevoie. Dar mai e o chestiune, nu știu cum se face, e a treia partidă din Cupa României care ne aduce în situația de a avea trei jocuri în șase zile. Dar nu are nicio relevanță.

E o săptămână grea, dar apoi va trebui să luăm niște decizii vizavi de jucători. Ce tip de jucători căutăm, timpul zboară și ne trezim că pe 2 ianuarie începem pregătirile. Aceste lucruri trebuie rezolvate până în acel moment”, a mai spus Daniel Pancu.

Daniel Pancu, înainte de Rapid - FC Botoșani: „Trebuie să fim pregătiți să suferim”

Partida din Giulești va marca debutul spaniolului Felip Ortiz pe banca celor de la FC Botoșani.

„Întâlnim o echipă care își va recăpăta entuziasmul, e o schimbare de antrenor acolo. Vine un antrenor important, care vine dintr-o grupă a unei competiții europene.

Normal că nu a avut mult timp la dispoziție, dar i-am studiat stilul. Nu știu dacă va apela la ideile lui de la primul meci, vedem mâine seară. Mă aștept la un joc la care putem avea surprize. Trebuie să fim pregătiți să suferim”.

34 de puncte a acumulat Rapid în cele 16 etape disputate până acum în Superliga și ocupă locul 2, la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova

Moldovenii au remizat în etapa precedentă, scor 3-3, deși au condus cu 3-0.

„În orice situație, Botoșani e o echipă foarte periculoasă, au creație, au forță la mijloc. Oricum ar fi fost, era un joc greu. Noul antrenor nu are ce să schimbe, poate doar starea de spirit. Moralul era cu siguranță afectat.

Doar Rapidul putea păți ce a pățit Botoșani etapa trecută, să aibă 3-0, să facă 3-3”, a mai spus Daniel Pancu.

Nu e nicio presiune, arătăm bine, stăm bine și în clasament, știm ce avem de îmbunătățit. Suntem mulțumiți. Avem cele mai importante meciuri în următoarea săptămână, vrem mai departe în Cupă și să mai luăm puncte și în campionat Olimpiu Moruțan, jucătorul Rapidului

Daniel Pancu, despre Dan Șucu: „E non-stop lângă noi”

Antrenorul Rapidului a vorbit și despre condițiile de pregătire ale echipei, care s-au îmbunătățit față de anii trecuți.

„Rapid avea probleme când venea sezonul rece, pentru că nu avea bază, se schimba în niște containere, refacerea era în alt loc. Jucătorii aveau dificultăți.

Acum sezonul rece a început bine pentru noi, s-a schimbat vremea de ceva timp, iar noi suntem bine

Domnul Șucu e în fiecare săptămână, chiar de două ori, la bază. Acum două zile am avut o ședință pe parte sportivă cu toți cei din conducere”, a mai spus Daniel Pancu.

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