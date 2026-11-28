Jamal Musiala, totul pare contra lui în ultimele șase luni. Încă suferă de disfuncția neurologică de tip absență. Și s-a reaccidentat. Altă ruptură musculară în același loc.

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Jamal Musiala era considerat cel mai mare talent al lui Bayern și al fotbalului german.

În februarie 2026, i s-a prelungit contractul la clubul munchenez, cu un salariu anual de 25 de milioane de euro.

Musiala, ruptură după disfuncția neurologică

După ce a leșinat de două ori pe teren în timpul amicalelor din august din cauza unei disfuncții neurologice de tip absență, după ce a leșinat și pe 16 noiembrie, la antrenament, liderii bavarezilor au contestat noul contract în aceste condiții.

A fost în centrul unei dezbateri de proporții în Germania.

Musiala, încercând să dribleze la Lille - Bayern 2-1, în Liga Campionilor. Foto: Imago

Perioada întunecată, anul sumbru, continuă pentru mijlocașul în vârstă de 23 de ani.

80 de milioane de euro valorează acum Jamal Musiala. Transfermarkt îl evalua în 2025 la 140 de milioane, cota sa maximă

Musiala a suferit a doua ruptură musculară în două luni. Final de 2026

Pe 24 septembrie, a suferit o ruptură musculară la coapsă încălzindu-se înaintea meciului naționalei cu Olanda (1-1).

A lipsit aproape două luni. A revenit pe 20 noiembrie, intrând spre finalul partidei lui Bayern în Bundesliga, 1-1 cu FC Koln.

A simțit o înțepătură la coapsă, însă nu a ieșit, conform Bild.de. A jucat și la 1-2 cu Lille, cinci zile mai târziu.

Muskelverletzung bei Jamal Musiala Die medizinische Abteilung des FC Bayern hat bei Jamal Musiala am heutigen Freitag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel diagnostiziert. Damit fällt Musiala bis auf Weiteres aus. Gute Besserung, Jamal! ❤️ https://t.co/IHuv6jvXgj — FC Bayern München (@FCBayern) November 27, 2026

Vineri, clubul alb-roșu a dezvăluit că Musiala a suferit altă leziune musculară. În același loc ca la precedenta ruptură. Recidivă. Sky Deutschland anunță 4-6 săptămâni de pauză.

Anul de coșmar 2026 se încheie pentru Jamal.

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