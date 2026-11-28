- Jamal Musiala, totul pare contra lui în ultimele șase luni. Încă suferă de disfuncția neurologică de tip absență. Și s-a reaccidentat. Altă ruptură musculară în același loc.
Jamal Musiala era considerat cel mai mare talent al lui Bayern și al fotbalului german.
În februarie 2026, i s-a prelungit contractul la clubul munchenez, cu un salariu anual de 25 de milioane de euro.
Musiala, ruptură după disfuncția neurologică
După ce a leșinat de două ori pe teren în timpul amicalelor din august din cauza unei disfuncții neurologice de tip absență, după ce a leșinat și pe 16 noiembrie, la antrenament, liderii bavarezilor au contestat noul contract în aceste condiții.
A fost în centrul unei dezbateri de proporții în Germania.
Perioada întunecată, anul sumbru, continuă pentru mijlocașul în vârstă de 23 de ani.
Musiala a suferit a doua ruptură musculară în două luni. Final de 2026
Pe 24 septembrie, a suferit o ruptură musculară la coapsă încălzindu-se înaintea meciului naționalei cu Olanda (1-1).
A lipsit aproape două luni. A revenit pe 20 noiembrie, intrând spre finalul partidei lui Bayern în Bundesliga, 1-1 cu FC Koln.
A simțit o înțepătură la coapsă, însă nu a ieșit, conform Bild.de. A jucat și la 1-2 cu Lille, cinci zile mai târziu.
Vineri, clubul alb-roșu a dezvăluit că Musiala a suferit altă leziune musculară. În același loc ca la precedenta ruptură. Recidivă. Sky Deutschland anunță 4-6 săptămâni de pauză.
Anul de coșmar 2026 se încheie pentru Jamal.