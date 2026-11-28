Milutin Osmajic, 27 de ani, este secretul revenirii echipei lui Dan Șucu. Genoa a urcat la jumătatea clasamentului în Serie A. Sâmbătă seară, joacă pe „Meazza” cu Interul lui Cristi Chivu.

Când era la Preston NE, în liga secundă engleză, atacantul a mușcat un adversar, a lovit cu capul și a fost acuzat de rasism. Ce s-a întâmplat și cât timp a fost suspendat!

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Milutin Osmajic este golgheterul echipei lui Dan Șucu în acest sezon de Serie A.

Cumpărat de Genoa cu doar 2,5 milioane de euro de la Preston North End (liga secundă engleză), vârful muntenegrean are 6 goluri în 11 meciuri de campionat. Ultimele două la 2-0 în deplasare cu Sassuolo, weekendul trecut.

Și datorită atacantului, „Grifonul” are patru victorii în ultimele cinci etape, urcând la jumătatea clasamentului.

Atenție, Cristi Chivu! Inter joacă sâmbătă seară cu Genoa, pe „Meazza”.

Osmajic, asul lui Șucu, a venit la Genoa pentru De Rossi: „Îmi depășesc limitele”

„Hulk”, așa cum este supranumit, e un jucător care folosește înălțimea, forța și viteza la maximum pentru a străpunge apărările din fața sa.

Spune că a venit pe „Luigi Ferraris” pentru că Daniele de Rossi e antrenorul rossoblu. Îl admira și ca fotbalist.

Primul gol al lui Osmajic la Sassuolo - Genoa 0-2. Foto: Imago

„Ideea de a-l avea antrenor m-a bucurat. E o figură carismatică, un excelent tehnician, care mă învață atât de multe în fiecare zi și mă ajută să mă perfecționez constant. Cu el, îmi depășesc mereu limitele”, a declarat în interviul pentru Gazzetta.it.

Osmajic: „Trebuie să fii inteligent, nu doar agresiv”

Italienii îi evidențiază calitățile fizice, însă el vorbește de minte, de gândire.

Osmajic a fost ales MVP la meciul contra lui Sassuolo. Foto: Imago

„Cred că în fotbalul de astăzi trebuie să fii inteligent, nu doar agresiv. Forța nu este singurul lucru care contează. Pentru mine, aceasta este cheia”.

Am marcat șase goluri în unsprezece meciuri, dar nu le-am reușit numai prin luptă. Găsești fundași puternici și îți folosești inteligența pentru a-i depăși Milutin Osmajic, atacant Genoa

Viteza a moștenit-o de la mama lui. Tot ea l-a ajutat să o îmbunătățească: „Totul se datorează mamei, care a practicat atletism în tinerețe, la 100 și 400 de metri. Abilitatea de a sprinta e datorită ei”.

Furiosul Osmajic: a mușcat, a lovit cu capul, a fost acuzat de rasism!

De Rossi îl prezintă cu umor pe Osmajic: „E ca unul dintre acei câini mari care vin la tine și sar să te îmbrățișeze, dar te doare...”.

Totuși, muntenegreanul are și partea întunecată, când nu mai e doar „un câine mare care sare să te îmbrățișeze”. Uneori, devine rău, agresiv!

În Anglia, la Preston, a avut trei astfel de episoade, unul mai grav ca altul.

Pe 22 septembrie 2024, Osmajic l-a mușcat de spate pe Owen Beck într-o partidă cu Blackburn. A fost suspendat opt meciuri și amendat cu 15.000 de lire sterline.

Preston's Milutin Osmajic biting Blackburn's Owen Beck. Beck was red carded, Osmajic was shown a yellow 🤨 https://t.co/RXNlmq6uMa — J (@Two_Pradista) September 22, 2024

Pe 15 februarie 2025, tunisianul Hannibal Mejbri (Burnley) l-a acuzat de rasism în plin meci. A fost suspendat 9 jocuri!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #MadeInEngland 😲 Hannibal Mejbri accuse l'attaquant monténégrin de Preston, Milutin Osmajic de racisme pendant le match ! https://t.co/hcbsViMd95 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 17, 2025

Pe 20 ianuarie 2026, într-o confruntare cu Hull, l-a lovit cu capul pe John Lundstram. A scăpat atunci doar cu trei etape de suspendare!

Milutin Osmajic (Preston): ❌ 8 jogos suspenso por morder Owen Beck ❌ 9 jogos suspenso por abuso racista contra Hannibal Mejbri ❌ Agora, expulso após dar uma cabeçada em John Lundstram https://t.co/RaFt0OAoJq — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) January 21, 2026

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