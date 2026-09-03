Dzeko spune adio naționalei Golgheterul all-time al Bosniei și-a anunțat retragerea » Nu va juca împotriva României!
Edin Dezko, în duel cu Mihai Popescu Foto: Raed Krishan
Liga Națiunilor

Dzeko spune adio naționalei Golgheterul all-time al Bosniei și-a anunțat retragerea » Nu va juca împotriva României!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 15:01
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 15:02
  • Edin Dzeko (40 de ani), căpitanul și golgheterul all-time al Bosniei și Herțegovinei, a anunțat că se va retrage din echipa națională după meciul cu Suedia, programat pe 2 octombrie, în Liga Națiunilor.
  • Vestea poate reprezenta un avantaj pentru selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) și naționala României, înaintea duelurilor cu Bosnia și Herțegovina.
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Fost jucător la Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter și Fenerbahce, Dzeko este unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Bosniei.

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Edin Dzeko și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă a Bosniei

Bosnia și Herțegovina face parte din Grupa B4 a Ligii Națiunilor, alături de România, Polonia și Suedia.

În mesajul în care își anunță retragerea de la națională, Dzeko a precizat că meciul cu Suedia, programat pe 2 octombrie, va fi „următorul și ultimul” său joc.

„Uneori mă întrebam când va veni acest moment… Dar nu mi-am imaginat niciodată cât de emoționat mă voi simți scriind aceste cuvinte.

Pe 2 octombrie, împotriva Suediei, voi juca următorul și ultimul meu meci pentru echipa națională.

Nimic din cariera mea nu se poate compara cu mândria pe care am simțit-o de fiecare dată când am îmbrăcat acest tricou. Nimic.

A fost visul meu din copilărie, un vis pe care l-am purtat cu mine în toate cele 151 de meciuri în care am avut onoarea să-mi reprezint țara pe un teren de fotbal”, a transmis Dzeko.

  • Astfel, Dzeko nu va mai juca în niciunul dintre cele două meciuri cu „tricolorii” din Liga Națiunilor, primul pe 28 septembrie, la București, iar al doilea pe 17 noiembrie, în Bosnia și Herțegovina.

Dzeko a debutat pentru Bosnia și Herțegovina în 2007 și a ajuns la 151 de selecții și 73 de goluri, fiind atât jucătorul cu cele mai multe apariții, cât și golgheterul all-time al naționalei.

„Au trecut aproape 20 de ani de la acel meci împotriva Turciei (n.r. - meciul său de debut). Calificarea la primul nostru Mondial, în 2014, rămâne unul dintre cele mai fericite momente din viața mea de fotbalist.

Emoțiile pe care le-am simțit în seara golului cu Țara Galilor și apoi la Zenica, împotriva Italiei, în martie, vor rămâne pentru totdeauna în inima mea”, a mai notat acesta.

Cifrele lui Edin Dzeko la echipele de club:

  • AS Roma: 260 meciuri, 119 goluri, 54 pase decisive
  • Manchester City: 189 meciuri, 72 goluri, 28 pase decisive
  • VfL Wolfsburg: 142 meciuri, 85 goluri, 35 pase decisive
  • Inter Milano: 101 meciuri, 31 goluri, 15 pase decisive
  • Fenerbahce: 99 meciuri, 46 goluri, 18 pase decisive
  • FK Teplice: 46 meciuri, 16 goluri, 7 pase decisive
  • Fiorentina: 18 meciuri, 2 goluri
  • Schalke 04 (echipa actuală): 13 meciuri, 8 goluri, 4 pase decisive
  • Zeljeznicar Sarajevo: 1 meci

„Acum simt că a venit momentul să fac un pas în spate. Dacă am ajuns să joc pentru națională până la 40 de ani, este pentru că am dat cu adevărat tot ce am avut. De fiecare dată. Totul.

Să joc pentru țara mea a fost cea mai emoționantă oportunitate pe care mi-a oferit-o fotbalul.

Sper doar să fiți acolo în acea seară, împotriva Suediei, ca să mai trăim împreună o emoție.

Așa vreau să-mi trăiesc ultima seară în tricoul naționalei: cu voi alături, purtând tricoul pe care l-am iubit de când eram copil și pe care îl voi iubi toată viața”, a mai notat sportivul.

Emoțiile pe care le-am simțit în seara golului împotriva Țării Galilor, iar apoi la Zenica, împotriva Italiei, în martie, vor rămâne pentru totdeauna în inima mea. Să-mi văd oamenii sărbătorind pe străzile orașelor noastre a fost un alt cadou incredibil pe care mi l-a oferit fotbalul. Edin Dzeko, atacant bosniac

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