Cătălin Țepelin Curaj, nea Mircea!
Opinii

Cătălin Țepelin Curaj, nea Mircea!

alt-text Cătălin Țepelin
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 09:45
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 12:18
  • 7 SCURTE. Se apropie meciurile naționalei. Iar Mircea Lucescu a intrat, cel mai probabil, în ultimul an al fabuloasei sale cariere de antrenor.
  • Dacă va rata calificarea la Mondial, sigur nu-i va mai arde să o ia de la capăt altundeva. Dacă ne va duce la World Cup, se va retrage în glorie după turneul final.
  • Dar cel mai important este nu când, ci cum va ieși Il Luce din fotbal. Lăsând în urmă incertitudine și alibiuri sau amprenta unei măiestrii de necontestat.

1. Lucescu a fost, de-a lungul anilor, un antrenor-diamant, cu multe fețe strălucitoare: a fost revoluționar, analitic, inovator, atent, speculativ, curajos. Mai ales curajos.

Începând de la Corvinul anilor '80 până la Șahtiorul brazilian și de la Dinamo '90 până la "naționala" Turciei, Il Luce a inventat peste tot câte ceva. Stiluri​, strategii, ​proceduri, dar în primul rând jucători. ​

2. Ce a inventat Il Luce până azi la naționala României, în mandatul său optzecist? Nimic. A​păsat de zicala pe care el însuși a înșurubat-o în dicționarul fotbalului românesc​, "un antrenor e egal cu ultimul său rezultat", a ținut la sertar preocuparea sa pentru inovație, cea care, în anii de glorie, l-a scos mereu din rând.

Cătălin Țepelin Curaj, nea Mircea! Cătălin Țepelin Curaj, nea Mircea!

3. Toamna trecută, selecționerul a ales să conserve nu doar vibe-ul vestiarului de Euro2024, ci și aproape întregul lot moștenit de la Edi pentru a securiza barajul de Mondiale.

Acum, când ruta preliminariilor pare deja compromisă și acest baraj din martie 2026 poate rămâne singura noastră carte reală de a ajunge în Americi, la națională avem nevoie de energizante, nu de somnifere.

4. Avem nevoie iarăși de acel Il Luce curajos și inspirat! Peste tot pe unde a fost, combinația lui de fler și îndrăzneală a născut jucători mari. I-a forțat să crească, i-a împins spre vârf. La națională, până acum, nimic! Variante vechi și jucători care vin la națională ca la ATI, să fie resuscitați. Sau noutăți ținute pe bancă și în tribune.

Poate a venit totuși momentul ca Il Luce să riște mai mult și să dea încredere unora mai puțin obișnuiți cu vestiarul naționalei, dar mai în formă sau mai înfometați.

5. De ce să mai insiști cu Burcă în apărare și să nu mizezi pe Virgil Ghiță, de exemplu? Matur, constant și în ascensiune, e un lider construit în Polonia și urcat acum în Zweite Bundesliga, la Hannover 96. Sau pe Matei Ilie, devenit punct fix la CFR de doi ani. OK, nu îți place Ilie că e lent, deși nici Burcă nu e vreun Usain Bolt, atunci de ce să nu surprinzi pe toată lumea și să-l forțezi pe Ümit Akdağ?

6. Pe stânga, ce mai așteptăm bun de la Bancu? Oricum joacă mai sus acum, în noul sistem al Craiovei, deci puținele și anemicele instincte de fundaș i s-au tocit de tot. Cât de rău ne poate costa lipsa de experiență a lui Borza, care e totuși cel mai promițător fundaș stânga tânăr din România?

Borza și Dobre, cei mai în formă rapidiști / Foto: Raed Krishan, GOLAZO.ro Borza și Dobre, cei mai în formă rapidiști / Foto: Raed Krishan, GOLAZO.ro
Borza și Dobre, cei mai în formă rapidiști / Foto: Raed Krishan, GOLAZO.ro

Mai sus în bandă, de ce n-ar merita încredere deplină Baiaram, posesorul unui 2025 excelent? Pe dreapta, de ce să nu primească șanse și rapidistul Alex Dobre, individualist, dar energic și oportunist? În față, insistăm cu un Bîrligea care luptă și marchează des sau admirăm la nesfârșit floricelele lui Drăguș?

7. Răspunsurile sunt la Il Luce. Și înainte de a judeca punctual jucătorii, unu la unu sau post pe post, el trebuie să decidă dacă vrea să fie, la final de drum, Lucescu cel precaut sau Lucescu cel curajos. Se teme să-și riște trecutul sau îndrăznește să provoace viitorul? Dar chiar dacă ratează calificarea, mai bine ne lasă cu speranțe decât cu resemnare.

Citește și

Lotul pentru Canada și Cipru Mircea Lucescu a anunțat lista „tricolorilor” convocați pentru meciurile din septembrie » Marii absenți
Nationala
13:43
Lotul pentru Canada și Cipru Mircea Lucescu a anunțat lista „tricolorilor” convocați pentru meciurile din septembrie » Marii absenți
Citește mai mult
Lotul pentru Canada și Cipru Mircea Lucescu a anunțat lista „tricolorilor” convocați pentru meciurile din septembrie » Marii absenți
INFOGRAFIE SPECTACULOASĂ PENTRU #LUCE80 Reperele unei cariere extraordinare. Proiect special GOLAZO.ro 
Special
09:58
INFOGRAFIE SPECTACULOASĂ PENTRU #LUCE80 Reperele unei cariere extraordinare. Proiect special GOLAZO.ro
Citește mai mult
INFOGRAFIE SPECTACULOASĂ PENTRU #LUCE80 Reperele unei cariere extraordinare. Proiect special GOLAZO.ro 
echipa nationala a romaniei mircea lucescu
Știrile zilei din sport
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Stranieri
30.08
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Citește mai mult
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Europa League
30.08
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Citește mai mult
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Superliga
00:11
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Citește mai mult
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Conference League
30.08
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Citește mai mult
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:51
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
10:47
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
11:01
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat:  „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
10:25
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Superliga
30.08
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Citește mai mult
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Campionate
30.08
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea. Acuzații de furt: „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Tenis
30.08
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Citește mai mult
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
30.08
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 52 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
31.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share