Steaua, mutare răsunătoare „Militarii” au transferat un jucător crescut de Real Madrid și Barcelona
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Liga 2

Steaua, mutare răsunătoare „Militarii” au transferat un jucător crescut de Real Madrid și Barcelona

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 14:00
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 15:01
  • Steaua București a ajuns la un acord pentru transferul unui jucător care a fost crescut de Real Madrid și Barcelona, cele mai importante cluburi din Spania.
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Echipa antrenată de Daniel Oprița caută în continuare întăriri pentru a se redresa în Liga 2 și a scăpa de zona retrogradării.

Steaua a obținut o singură victorie în primele 8 etape, 2-1 cu Gloria Bistrița. Se află pe locul 18, cu doar 5 puncte.

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Ayoub Abou, jucător crescut de Real Madrid și Barcelona, a semnat cu Steaua

„Militari” l-au transferat pe mijlocașul central Ayoub Abou (28 de ani), fotbalist liber de contract după despărțirea de formația bulgară Septemvri Sofia, anunță fanatik.ro.

Fotbalistul cu dublă cetățenie, spaniolă și marocană, ar urma să înceapă antrenamentele sub comanda lui Daniel Oprița în zilele următoare.

Ayoub Abou și-a început cariera la celebra academie a Barcelonei, La Masia, acolo unde a evoluat pentru mai multe categorii de vârstă, între 2013 și 2015.

În 2018 a fost transferat de Real Madrid și a petrecut 3 ani în academia „galacticilor”. A plecat ulterior la SPAL, în Italia, iar apoi a mai trecut pe la Urartu, în Armenia, dar și la Feirense, în Portugalia.

150.000 de euro
este cota de piață a lui Ayoub Abou, conform Transfermarkt

În februarie anul acesta, Ayoub Abou a ajuns la Septemvri Sofia, acolo unde a jucat doar 5 luni, perioadă în care a strâns 17 apariții, fără să contribuie decisiv la vreun gol.

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