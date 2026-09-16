„Să nu te mire că recoltezi furie” Eduard Novak despre protestul fermierilor: „Le-au distrus modelul de afaceri”

Președinte al Comitetului Național Paralimpic din România și fost ministru al Sportului, Eduard Novak a comentat protestul fermierilor din Piața Victoriei

Fostul sportiv consideră că acțiunile acestora sunt întemeiate, din cauza situației dificile la care s-a ajuns.

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Un număr considerabil de fermieri și ciobani s-a adunat, marți, în pentru a protesta în fața Guvernului, în timp ce un grup format din alți protestatari a deturnat acțiunea și a recurs la multiple violențe asupra forțelor de ordine.

Eduard Novak: „Culegi ceea ce ai semănat”

„Urmăresc cu mare atenție protestul oierilor și, desigur, observ cum se încearcă denaturarea problemei.

Oare oamenii aceștia au venit fără niciun motiv? Au venit pentru că le mergea prea bine și nu mai aveau ce face acasă? Bineînțeles că nu.

Au venit pentru că niște oameni care n-au construit nimic în viața lor, dar cred că banii cresc în copaci, le-au distrus modelul de afaceri, munca de-o viață și averile câștigate cu trudă.

Aș fi curios cum ar reacționa acești „intelectuali” bine îmbrăcați, pricepuți la costume, discursuri și tras sfori pe la spate — dar la foarte puține lucruri concrete — dacă le-ar dispărea de pe o zi pe alta propriile averi, atât de „greu muncite”.

În limbaj agricol, lucrurile sunt simple: culegi ceea ce ai semănat.

Iar dacă ani la rând semeni aroganță, nepăsare și incompetență, să nu te mire că, în cele din urmă, recoltezi furie”, a scris Novak pe pagina sa de Facebook.

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