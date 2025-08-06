Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat meciul cu Drita din preliminariile Europa League.

FCSB - Drita se va disputa joi seară, pe Arena Națională, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League, live de la 21:30 pe Pro TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Tehnicianul „roș-albaștrilor” a discutat despre adversarul pe care îl va întâlni echipa sa și despre situația accidentărilor din lotul campioanei.

Elias Charalambous, înainte de FCSB - Drita: „Sunt foarte bine organizați, va fi un meci greu”

Antrenorul campioanei i-a lăudat pe kosovari pentru organizarea de care dau dovadă pe teren și, totodată, acesta a declarat că învingătoarea din această „dublă” se va decide la meciul retur.

„Când nu reușești să câștigi meciuri este clar că nu ești fericit, dar acum noi ne focusăm pe Europa. Mâine vom juca un meci foarte important pentru club, este important să reușim un rezultat bun.

Drita este un adversar foarte bine organizat, dar totul depinde de noi. Trebuie să arătăm cea mai bună față, să avem un joc bun, acest lucru este foarte important pentru a reuși un rezultat bun.

Mâine va fi doar prima repriză, cea de-a doua e săptămâna viitoare. Trebuie să fim într-o stare bună, singurul lucru pe care îl putem face este să fim pozitivi și să avem o atitudine bună .

Aceasta este viața în fotbal, nu poți câștiga mereu. Uneori mai apar și surprize, dar trebuie să continuăm, în fotbal nu poți renunța niciodată.

Vom avea un meci greu mâine, i-am analizat mult pe cei de la Drita, sunt foarte organizați, foarte disciplinați, deci va fi un meci greu”, a declarat Elias Charalambous.

Charalambous, despre problemele de lot: „Alibec nu este disponibil, nu va juca”

Tehnicianul a vorbit și despre accidentările cu care se confruntă echipa sa și a anunțat că Denis Alibec nu va putea evolua în meciul cu Drita. De asemenea, acesta a declarat că Valentin Crețu se află într-o stare bună:

„Avem ceva probleme, Denis Alibec nu este disponibil, nu va juca mâine, în schimb Valentin Crețu este într-o stare bună.

Nu este încă sigur dacă Denis va trebui să se opereze, va trebui să discut acest aspect cu doctorul echipei, iar apoi vom aștepta o decizie. Sper că va fi cât se poate de curând alături de noi”.

