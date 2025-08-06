Charalambous laudă adversarul Antrenorul FCSB, înainte de meciul cu Drita din Europa League: „Sunt foarte bine organizați” » Ce spune despre accidentări +52 foto
Elias Charalambous FOTO: Iosif Popescu
Europa League

Charalambous laudă adversarul Antrenorul FCSB, înainte de meciul cu Drita din Europa League: „Sunt foarte bine organizați” » Ce spune despre accidentări

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 18:50
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 18:50
  • Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat meciul cu Drita din preliminariile Europa League.
  • FCSB - Drita se va disputa joi seară, pe Arena Națională, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League, live de la 21:30 pe Pro TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Tehnicianul „roș-albaștrilor” a discutat despre adversarul pe care îl va întâlni echipa sa și despre situația accidentărilor din lotul campioanei.

Lupta Norris - Piastri pentru titlul în F1  Directorul McLaren, despre cum gestionează duelul: „Unul dintre voi va pierde și va fi devastat”
Citește și
Lupta Norris - Piastri pentru titlul în F1 Directorul McLaren, despre cum gestionează duelul: „Unul dintre voi va pierde și va fi devastat”
Citește mai mult
Lupta Norris - Piastri pentru titlul în F1  Directorul McLaren, despre cum gestionează duelul: „Unul dintre voi va pierde și va fi devastat”

Elias Charalambous, înainte de FCSB - Drita: „Sunt foarte bine organizați, va fi un meci greu”

Antrenorul campioanei i-a lăudat pe kosovari pentru organizarea de care dau dovadă pe teren și, totodată, acesta a declarat că învingătoarea din această „dublă” se va decide la meciul retur.

„Când nu reușești să câștigi meciuri este clar că nu ești fericit, dar acum noi ne focusăm pe Europa. Mâine vom juca un meci foarte important pentru club, este important să reușim un rezultat bun.

Drita este un adversar foarte bine organizat, dar totul depinde de noi. Trebuie să arătăm cea mai bună față, să avem un joc bun, acest lucru este foarte important pentru a reuși un rezultat bun.

Mâine va fi doar prima repriză, cea de-a doua e săptămâna viitoare. Trebuie să fim într-o stare bună, singurul lucru pe care îl putem face este să fim pozitivi și să avem o atitudine bună.

Aceasta este viața în fotbal, nu poți câștiga mereu. Uneori mai apar și surprize, dar trebuie să continuăm, în fotbal nu poți renunța niciodată.

Vom avea un meci greu mâine, i-am analizat mult pe cei de la Drita, sunt foarte organizați, foarte disciplinați, deci va fi un meci greu”, a declarat Elias Charalambous.

Charalambous, despre problemele de lot: „Alibec nu este disponibil, nu va juca”

Tehnicianul a vorbit și despre accidentările cu care se confruntă echipa sa și a anunțat că Denis Alibec nu va putea evolua în meciul cu Drita. De asemenea, acesta a declarat că Valentin Crețu se află într-o stare bună:

„Avem ceva probleme, Denis Alibec nu este disponibil, nu va juca mâine, în schimb Valentin Crețu este într-o stare bună.

Nu este încă sigur dacă Denis va trebui să se opereze, va trebui să discut acest aspect cu doctorul echipei, iar apoi vom aștepta o decizie. Sper că va fi cât se poate de curând alături de noi”.

FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg
FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg

Galerie foto (52 imagini)

FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (3).jpeg FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg FCSB - Shkendija, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO (5).jpeg
+52 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Poli Iași, oficial în insolvență Gruparea din Copou are datorii uriașe , după retrogradarea în Liga 2
Liga 2
18:25
Poli Iași, oficial în insolvență Gruparea din Copou are datorii uriașe, după retrogradarea în Liga 2
Citește mai mult
Poli Iași, oficial în insolvență Gruparea din Copou are datorii uriașe , după retrogradarea în Liga 2
Rădoi „l-a dat” afară! Decizie radicală la Sarajevo după eșecul usturător suferit la Craiova
Conference League
18:22
Rădoi „l-a dat” afară! Decizie radicală la Sarajevo după eșecul usturător suferit la Craiova
Citește mai mult
Rădoi „l-a dat” afară! Decizie radicală la Sarajevo după eșecul usturător suferit la Craiova

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
conferinta de presa europa league fcsb elias charalambous drita
Știrile zilei din sport
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Europa League
06.08
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Citește mai mult
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Superliga
06.08
Perica revine Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Citește mai mult
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Europa League
06.08
Drita l-a ironizat dur pe Becali Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Citește mai mult
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Superliga
06.08
Glume la adresa lui Armstrong Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Citește mai mult
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:20
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
Răfăilă dorit în Spania  Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
11:29
„A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept»”
 „A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un  «băiat deștept»”
11:55
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?
România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu
Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de <span>play-out</span>
Top stiri din sport
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Superliga
06.08
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf! Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Citește mai mult
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Europa League
06.08
Dezastru pentru FCSB Cu Drita, campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Lumini și umbre
06.08
„Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Citește mai mult
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Diverse
06.08
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Citește mai mult
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu

Echipe/Competiții

fcsb 118 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 53 rapid 16 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share