Lupta Norris - Piastri pentru titlul în F1  Directorul McLaren, despre cum gestionează duelul: „Unul dintre voi va pierde și va fi devastat”

Zak Brown (53 de ani), directorul celor de la McLaren, a vorbit despre lupta dintre Lando Norris (25 de ani) și Oscar Piastri (24 de ani) pentru titlul în Formula 1.

În acest moment, cei doi piloți de la McLaren ocupă primele două poziții în clasamentul Formulei 1.

Zak Brown, despre relația dintre Norris și Piastri: „Au respect unul pentru celălalt”

Conducătorul echipei McLaren a vorbit despre lupta la titlu dintre cei doi piloți. De asemenea, acesta a declarat că nu va exista un conflict între cei doi, deoarece aceștia își poartă respect reciproc.

„Nu cred că se vor certa, datorită comunicării, încrederii și respectului pe care le avem cu toții și pe care ei le au unul față de celălalt.

Suntem foarte norocoși să îi avem pe amândoi în echipă. Ne place provocarea! Aștept cu nerăbdare să concureze unul contra celuilalt”, a declarat Zak Brown, conform bbc.com.

În luna iunie, la Marele Premiu al Canadei, Lando Norris a lovit partea din spate a monopostului lui Oscar Piastri, australianul fiind forțat să abandoneze cursa.

Ulterior, Norris și-a recunoscut greșeala imediat printr-un mesaj transmis echipei prin radio și a primit o penalizare de cinci secunde, astfel că incidentul nu a provocat tensiune în echipă.

9 puncte îi despart pe cei doi piloți în clasament, în acest moment

Zak Brown: „Dacă vor apărea conflicte, ne vom ocupa de asta”

După incidentul din iunie, Brown este ferm convins că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla. Mai mult, acesta a declarat că a discutat personal cu cei doi piloți, pentru a se asigura că nu vor apărea neînțelegeri.

„Le-am spus amândurora individual, la momentul oportun, «Coechipierul vostru a făcut vreodată ceva care să vă enerveze?». Ei mi-au răspuns: «Niciodată».

Chiar dacă există competitivitate, nu simțim nicio tensiune. Pe măsură ce campionatul se îndreaptă spre final, sunt sigur că tensiunea va crește, dar, la fel ca la Montreal, mă bucur că am reușit rezolvăm problema, pentru că nu a fost un eveniment important. Lando și-a asumat responsabilitatea, Oscar a înțeles, a fost o greșeală.

Dacă va mai apărea ceva, ne vom ocupa de asta. Prin modul în care operăm, adică într-un mod deschis, transparent, vom rezolva situația imediat”, a mai adăugat Brown.

„Amândoi simt mirosul titlului”

Conducătorul de la McLaren a vorbit și despre întrecerea dintre cei doi, pentru titlul de campion al Formulei 1.

„Amândoi simt cum vine sfârșitul campionatului și doar unul îl poate câștiga, așa că sunt sigur că va fi greu pentru cel care nu câștigă campionatul, presupunând celălalt o va face.

Pur și simplu ne vom așeza, vom purta o conversație și vom spune: «Bine, unul dintre voi va câștiga și va fi cea mai frumoasă zi din viața voastră, unul dintre voi va pierde și va fi devastat, cum vreți să gestionăm asta, cum vreți să ne comportăm?».

Vom fi foarte atenți la această abordare, pentru că așa gândim noi, se reduce la a ne gândi la oamenii noștri”, a încheiat Zak Brown.

