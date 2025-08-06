Rădoi „l-a dat” afară! Decizie radicală la Sarajevo după eșecul usturător suferit la Craiova

- Zoran Zekic, 51 de ani, s-a despărțit de FC Sarajevo imediat după eliminarea din Conference League. Înfrângerea de la Craiova, 0-4, a fost insuportabilă pentru antrenorul croat.
De un an și două luni era Zoran Zekic la FC Sarajevo.
La primul lui sezon în Bosnia, antrenorul croat a cucerit Cupa, primul trofeu al vișiniilor după patru ani de așteptare.
Zekic, eliminat de Rădoi în Conference
Drumul lui s-a întrerupt însă brusc, la startul acestei stagiuni, odată cu duelul contra Craiovei, în turul 2 preliminar de Conference League.
În prima manșă, a dominat, a condus cu 2-0, dar golul ucraineanului Romanchuk i-a tăiat elanul.
După 2-1 acasă, a urmat o repriză secundă dezastruoasă la Craiova. Echipa lui Mirel Rădoi i-a înscris patru goluri. 4-0, Universitatea în turul 3 de Conference, Sarajevo eliminată din Europa.
Zekic a demisionat după înfrângerea în fața Craiovei
Întors acasă, Zekic a luat o decizie radicală. Potrivit site-ului bosniac sportsport.ba, tehnicianul în vârstă de 51 de ani și-a depus demisia marți.
Nu a putut suporta înfrângerea usturătoare suferită la Craiova și eliminarea din Conference.
Era decis să renunțe și clubul nu s-a opus. Miercuri, Sarajevo a confirmat despărțirea.
„Informăm fanii că Zoran Zekic nu mai este antrenorul echipei noastre. FC Sarajevo îi mulțumește pentru ce a realizat, o perioadă marcată de cucerirea Cupei. Îi urăm mult succes în carieră și fericire în viață”, a comunicat clubul.