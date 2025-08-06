Rădoi „l-a dat” afară! Decizie radicală la Sarajevo după eșecul usturător suferit la Craiova

Zoran Zekic, 51 de ani, s-a despărțit de FC Sarajevo imediat după eliminarea din Conference League. Înfrângerea de la Craiova, 0-4, a fost insuportabilă pentru antrenorul croat.

De un an și două luni era Zoran Zekic la FC Sarajevo.

La primul lui sezon în Bosnia, antrenorul croat a cucerit Cupa, primul trofeu al vișiniilor după patru ani de așteptare.

Zekic, eliminat de Rădoi în Conference

Drumul lui s-a întrerupt însă brusc, la startul acestei stagiuni, odată cu duelul contra Craiovei, în turul 2 preliminar de Conference League.

În prima manșă, a dominat, a condus cu 2-0, dar golul ucraineanului Romanchuk i-a tăiat elanul.

Rădoi se pregătește de turul 3 de Conference, cu Spartak Trnava Foto: Imago

După 2-1 acasă, a urmat o repriză secundă dezastruoasă la Craiova. Echipa lui Mirel Rădoi i-a înscris patru goluri. 4-0, Universitatea în turul 3 de Conference, Sarajevo eliminată din Europa.

Zekic a demisionat după înfrângerea în fața Craiovei

Întors acasă, Zekic a luat o decizie radicală. Potrivit site-ului bosniac sportsport.ba, tehnicianul în vârstă de 51 de ani și-a depus demisia marți.

Nu a putut suporta înfrângerea usturătoare suferită la Craiova și eliminarea din Conference.

Zoran Zekic, la 0-4 cu U Craiova Foto: Sport Pictures

Era decis să renunțe și clubul nu s-a opus. Miercuri, Sarajevo a confirmat despărțirea.

„Informăm fanii că Zoran Zekic nu mai este antrenorul echipei noastre. FC Sarajevo îi mulțumește pentru ce a realizat, o perioadă marcată de cucerirea Cupei. Îi urăm mult succes în carieră și fericire în viață”, a comunicat clubul.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”

Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport