Charalambous, spulberat de PAOK Levadiakos nu a avut nicio șansă în fața fostei echipe a lui Răzvan Lucescu. Câte minute au bifat Pantea și Șut

PAOK - Levadiakos 4-0. Victorie categorică pentru fosta echipă a lui Răzvan Lucescu în fața elevilor lui Elias Charalambous, în prima etapă din Super Liga Greciei.

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După plecarea antrenorului român, echipa din Salonic a fost preluată de italianul Alessio Lisci (40 de ani), care a debutat cu dreptul în noul sezon, chiar și în absența lui Giannis Konstantelias (23 de ani), transferat în urmă cu o săptămână de Borussia Dortmund.

PAOK - Levadiakos 4-0 . Elias Charalambous, spulberat pe Toumba

Căpitanul Andrija Zivkovic a fost omul meciului pentru PAOK, reușind un gol și două pase decisive.

Fostul antrenor al celor de la FCSB a pus eșecul pe seama faptului că echipa nu este încă închegată.

„Știam că va fi un meci dificil. PAOK a câștigat pe merit, a fost cea mai bună echipă de pe teren, mai ales în prima repriză. În repriza a doua am făcut unele schimbări, dar am comis greșeli și am primit goluri ușor.

Au fost multe greșeli individuale, eu sunt responsabil (n.r. - pentru înfrângere și pentru greșeli), plecăm capul, dar mergem mai departe.

Echipa s-a schimbat și au plecat mulți jucători. Au venit tineri care au întârziat, nu au participat la pregătirea de sezon și au nevoie de timp. Când se vor integra, vom arăta mai bine.

Dacă ne uităm la trei dintre cele patru goluri, le-am primit din cauza propriilor noastre greșeli. Nu am jucat așa cum trebuia. Ne-am ridicat puțin în repriza a doua, dar, din nou, PAOK a marcat la prima ocazie”, a declarat Charalambous, potrivit gazzetta.gr.

Alexandru Pantea a fost integralist în partida de pe Toumba, în timp ce Adrian Șut a fost introdus pe teren în minutul 78, în același timp cu Juan Bauza, fostul jucător de la FCU Craiova.

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