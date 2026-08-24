„Nu sunt guguman, cer respect” Protestul lui Șumudică: „E inuman”  + Avertisment legat de Bergodi: „Vor fi incidente” +32 foto
Marius Șumudică, la meciul CFR - FCSB. Foto: Iosif Popescu
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„Nu sunt guguman, cer respect” Protestul lui Șumudică: „E inuman” + Avertisment legat de Bergodi: „Vor fi incidente”

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.08.2026, ora 08:59
alt-text Actualizat: 24.08.2026, ora 09:02
  • Marius Șumudică, reacție după 1-0 cu FCSB. Antrenorul lui CFR e nemulțumit de programul echipei sale și atrage atenția asupra atacurilor împotriva tehnicienilor, cu Bergodi exemplu.
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Marius Șumudică era tensionat, nemulțumit, critic după victoria cu FCSB. Două lucruri l-au supărat pe antrenorul lui CFR de când s-a întors la Cluj și le-a evidențiat duminică noapte.

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Șumudică: „Vreau să atrag atenția. Suntem o echipă în suferință”

În primul rând, deranjat de programul viitoarelor trei meciuri ale echipei sale:

  • 29 august, cu Csikszereda (d, Liga 1). 
  • 2 septembrie, cu Sepsi (d, Cupă). 
  • 4 septembrie, cu Farul (a, Liga 1). 

„Vreau să atrag atenția. Suntem o echipă în suferință. Vom pleca vineri până la Ciuc, 5 ore și ceva cu autocarul.

Jucăm la Ciuc, ne întoarcem cinci ore și ceva, după care luni plecăm la Sepsi, să jucăm Cupa, iar cinci ore și ceva”, a declarat Șumudică la conferință.

Șumudică: „Nu e vina lor, e vina noastră, dar e inuman”

A continuat: „Noi nu avem alți jucători. Ne întoarcem de la Sepsi și la două zile jucăm cu Farul.

Facem două deplasări și jucăm trei meciuri în șase zile. Trei meciuri. Jucăm sâmbătă, următorul meci de campionat e vineri, cu meci de Cupă intercalat.

E inuman. Fac un apel la cei care se ocupă și de televiziuni, și de toate celelalte, pentru că noi vom întâlni o echipă, Farul Constanța, ieșită din Cupa României.

Dacă am fi avut un lot structurat să pot să fac două echipe nu m-ar fi deranjat, îmi place să joc la trei zile. Nu e vina lor, e vina noastră, dar trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă”.

Este inuman să joci trei meciuri în șase zile. Nu vreau să desconsider competiția, mi-ar fi foarte ușor să trimitem juniorii, dar nu fac lucruri de genul ăsta. Nu sunt guguman, cer puțin respect. Marius Șumudică, antrenor CFR

„Vreau ca delegările să fie făcute OK și să se înțeleagă că noi jucăm cu o echipă care va sta o săptămână, Farul Constanța. Eu vin după șase ore, mai am un antrenament și joc cu Farul. E foarte greu să joci trei meciuri în șase zile. Alte echipe joacă la nouă, la zece zile. Mie mi se programează în șase zile”.

Șumudică: „Scuipat, înjurat de familie, de copii”

Alt subiect care l-a iritat pe Șumudică, atacurile fanilor adverși împotriva antrenorilor.

A început cu el și s-a oprit la Cristiano Bergodi, tehnicianul lui U Cluj.

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Vorbind despre suporterii FCSB, a spus: „M-au jignit, m-au înjurat. Eu am mai atras atenția după ce s-a întâmplat la Arad (n.r. - la Corvinul - CFR 3-0), am spus că vor fi incidente, ați văzut ceea ce s-a întâmplat cu domnul Bergodi.

Nu sunt avocatul lui Bergodi, dar eu am semnalat cu o zi înainte că se vor întâmpla lucruri de genul ăsta. Eu poate am fost puțin mai deștept și nu am reacționat la ce s-a întâmplat la Arad”.

Scuipat, înjurat de familie, de copii, să se arunce cu monede în tine, să aibă tot felul de gesturi. E foarte greu și ca antrenor. Înmagazinezi, dar la un moment dat cedezi. Marius Șumudică, antrenor CFR

A încheiat avertismentul: „Nu sunt apărătorul lor, sunt rivalii noștri din oraș, dar ceea ce a pățit Bergodi sau ce am pățit eu este doar începutul. O să vedeți că vor mai fi incidente.

Dacă firma de pază, dacă federația, dacă liga nu vor lua măsuri cu echipele organizatoare, putem să ne așteptăm la incidente”. 

VIDEO. Golul marcat de Cordea în CFR Cluj - FCSB 1-0

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