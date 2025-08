„Bravo! Ce copită i-ai tras!” Emil Grădinescu, mesaj ironic după ce Alexandru Musi a îngenuncheat FCSB. La ce se referă comentatorul

Dinamo - FCSB 4-3. Emil Grădinescu (65 de ani), cunoscut comentator sportiv și suporter declarat al FCSB, a avut o reacție surprinzătoare la finalul derby-ului.

Comentatorul sportiv l-a lăudat pe Musi, fost jucător al campioanei, care a înscris pentru Dinamo golul de 1-1 în Derby de România și a obținut penalty-ul din care „câinii” au făcut 3-2.

Emil Grădinescu a ironizat FCSB pentru modul în care a gestionat transferul lui Alexandru Musi

„Bravo, Musi! Ce copită i-ai tras”, a notat Grădinescu pe rețelele de socializare, după meciul reușit de noul atacant al „câinilor”.

Întrebat de un urmăritor la ce se referă când spune „copită”, Grădinescu a oferit lămuriri: „Gol și penalty. Copită, palmă, cum dorești”.

Transferul lui Alex Musi la Dinamo a stârnit controverse, fiind realizat la inițiativa patronului campioanei României, ca parte a înțelegerii pentru aducerea lui Dennis Politic de la clubul din Ștefan cel Mare.

„Mă bucur că ne-a ieșit în seara asta, este meritul întregii echipe. Te simți fotbalist când îți strigă oamenii numele.

A fost un derby greu, am jucat cu campioana, sunt jucători de calitate la ei, dar mă bucur că azi am fost noi mai buni. Eu cred că și meciurile trecute am arătat bine, dar am avut ghinion”, a declarat Musi, după meci.

Gigi Becali susține că nu regretă decizia de a-l vinde pe Musi, nici după ce acesta a marcat în poarta lui FCSB.

„Așa supărat sunt, plâng toată ziua după Musi (n.r. - ironic). Nu l-am încercat eu pe Musi? Mai încercat ca Musi n-a existat la FCSB. Cât l-am încercat și cât l-am încercat și am ajuns la concluzia că trebuie dat.

Să-mi pară rău de Musi, auzi. Dacă doarme fundașul acolo și dă el un gol... E adevărat, a jucat bine astăzi, numai că el a jucat bine că am fost și noi prea slabi.

A prins o zi bună, nu zic că nu e jucător valoros Musi, dar nu pentru noi, e valoros pentru Dinamo. Nu vreau să vorbesc de el, e tânăr, are perspectiva în față, e jucător valoros, dar nu pentru mine. Pentru Dinamo e valoros, dar nu pentru mine”, a continuat patronul FCSB.

Dacă l-am dat pe Musi, ce mai contează acum să-mi pară rău de el. Dacă îmi dădea unu 500.000 de euro pe el, îl dădeam, dar dacă nu mi-a dat nimeni!Nu avea concurență, numai el juca, tot timpul îi dădeam șanse, am cerut și 300.000 și n-am luat. Dacă mi-l dai înapoi acum, și gratis, nu-l iau. Nu vreau să critic un copil acum. Gigi Becali

Alexandru Musi a petrecut mai bine de 7 ani la FCSB, echipă pentru care a semnat încă din 2016, atunci când evolua la formația de tineret.

Totuși, fostul jucător al FCSB-ului a fost criticat în mai multe rânduri de oficialii formației roș-albastre.

În urmă cu mai mult de o lună, atacantul a comparat antrenamentele „câinilor” cu cele de la FCSB, susținând că pregătirea de la echipa „alb-roșie” este mai solicitantă. Replica lui Mihai Stoica nu a întârziat să apară:

„Dacă-l pui să alerge, e foarte greu antrenamentul. Jucătorului nu-i place să alerge. Că nu e atlet. Dacă nu îi place unui jucător, înseamnă că nu-i place jucătorului respectiv”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

