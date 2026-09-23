Un norvegian pe lista FCSB MM Stoica a confirmat: „Sunt în fața noastră, fără să aibă condiții superioare”
FCSB
Superliga

Un norvegian pe lista FCSB MM Stoica a confirmat: „Sunt în fața noastră, fără să aibă condiții superioare”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 09:07
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 09:07
  • Mihai Stoica (61 de ani), președinte CA la FCSB, a confirmat că roș-albaștrii au fost tentați să aducă la echipă un antrenor norvegian.
  • FCSB urmează să fie preluată de Laurențiu Reghecampf după plecarea lui Marius Baciu.
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Ilie Dumitrescu, fost antrenor al roș-albaștrilor, a dezvăluit că fosta campioană avea în plan să aducă un tehnician scandinav la echipă pentru a urma modelul Bodo/Glimt:

„A fost un moment în care s-a pus problema să fie adus un norvegian sau un danez la FCSB. Am avut o discuție cu MM, s-a pus problema să se aducă un norvegian, după exemplul Bodo/Glimt, când eliminat Interul. Până la urmă, nu...”, a declarat Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

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Mihai Stoica a recunoscut și el că FCSB a luat în calcul această variantă și a dat exemplu mai multe situații din alte campionate.

„E o discuție veche. N-am propus un nume neapărat. Am vorbit doar de Daniele Bonera, însă a zis că nu-l interesează străinii și acolo am închis orice discuție.

A fost o idee să aducem un antrenor norvegian, luând exemplul cehilor care au adus danezi și uitându-mă la campionatul din Norvegia, unde am văzut ceva special.

Cum am văzut și în Danemarca ceva special, când am jucat cu Nordsjaelland. Toate echipele jucau același fotbal, construiau cu portarii, era o nebunie totală pe care noi nu o înțelegeam.

Faptul că Bodo/Glimt, cu un buget apropiat de bugetele noastre, a ajuns anul trecut atât de departe în UCL, dar nu a câștigat titlul, m-a făcut să fiu atent la acel campionat.

Când am văzut și Viking, pe care îi știam de acum 4 ani, am zis că oamenii fac ceva bine acolo. Am urmărit și echipele din acest sezon al cupelor europene.

L-am văzut pe antrenorul de la Tromso, are 35 de ani. Mi se pare că sunt mult în fața noastră, fără să aibă condiții cu mult superioare. Poate că au chiar sub, din moment ce joacă pe acel sintetic oribil”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Antrenorii străini pe care i-a avut FCSB de-a lungul timpului

  • Walter Zenga (Italia) - 1 iulie 2004 - 20 mai 2005
  • Oleg Protasov (Ucraina) - 1 iulie 2005 - 15 decembrie 2005
  • Massimo Pedrazzini (Italia) - 20 septembrie 2007 - 27 octombrie 2007, 18 mai 2009 - 30 iunie 2009
  • Cristiano Bergodi (Italia) - 1 iulie 2009 - 18 septembrie 2009
  • Ronny Levy (Israel) - 1 iulie 2011 - 30 septembrie 2011
  • Elias Charalambous (Cipru) - 30 martie 2023 - 9 martie 2026

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