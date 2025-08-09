Endrick #9   Brazilianul a preluat tricoul purtat de Kylian Mbappe în sezonul trecut » Nume istorice l-au îmbrăcat de-a lungul timpului

Endrick (19 ani), atacantul celor de la Real Madrid, va purta tricoul cu numărul 9, începând cu sezonul 2025/2026.

De la venirea sa la formația spaniolă, Endrick a purtat numărul 16.

Endrick, noul #9 de la Real Madrid

Endrick schimbă numărul la Real Madrid. După ce a purtat tricoul #16, acesta va prelua numărul #9 la formația din capitala Spaniei.

Brazilianul preia tricoul de la Kylian Mbappe, cel care a luat numărul 10, lăsat liber după plecarea lui Luka Modric la AC Milan.

Deși era de așteptat ca tricoul #9 să fie preluat de Gonzalo Garcia, cel care tocmai și-a prelungit contractul cu madrilenii, Real a decis să i-l acorde tânărului brazilian, conform as.com.

Doar Endrick și Mbappe își schimbă numerele la Real Madrid, pe lângă Asencio și Gonzalo Garcia, fotbaliști care au trecut la statutul de jucători ai primei echipe, astfel că nu vor mai avea tricourile cu numerele 35 și 30.

Trent Alexander-Arnold și Huijsen au ales numerele 12, respectiv 24, iar Mastantuono va purta, cel mai probabil, numărul 25, singurul disponibil în acest moment.

Tricoul cu numărul 9, purtat de nume istorice de-a lungul timpului

Tricoul preluat de Endrick este unul cu mare însemnătate la Real Madrid, ținând cont de cine l-a îmbrăcat în trecut.

Iată câțiva dintre fotbaliștii care au îmbrăcat acest tricou:

Karim Benzema (2010-2023)

Cristiano Ronaldo (2009-2010)

Ronaldo Nazario (2003-2007)

Fernando Morientes (1999-2004)

Fernando Hierro (1991-1992)

Numerele fotbaliștilor de la Real Madrid pentru sezonul 2025/2026:

1. Courtois

2. Carvajal

3. Militao

4. Alaba

5. Bellingham

6. Camavinga

7. Vinicius Jr.

8. Valverde

9. Endrick

10. Mbappé

11. Rodrygo

12. Trent

13. Lunin

14. Tchouameni

15. Güler

16. Gonzalo Garcia

17. Asencio

18. Carreras

19. Ceballos

20. Fran García

21. Brahim

22. Rüdiger

23. Mendy

24. Huijsen

În La Liga, jucătorii primei echipe sunt obligați să aibă numere de la 1 la 25. Portarii au stabilite numerele 1, 13 și 25. Jucătorii care nu sunt în prima echipă, dar sunt convocați de la academie, pot avea numere mai mari de 25.

