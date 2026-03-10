Tragedie în Turcia Fostul selecționer al naționalei Moldovei a murit la vârsta de 55 ani

- Engin Firat, fostul selecționer al naționalei de fotbal a Moldovei, s-a stins din viață la vârsta de 55 de ani.
Tragedia s-a întâmplat pe aeroportul din Istanbul, unde tehnicianul turc se afla după întoarcerea din Beirut, unde semnase cu Nejmeh SC, grupare din Liban.
Antrenorul turc era liber de contract de mai bine de un an, iar, după ce a ajuns la o înțelegere cu libanezii de la Nejmeh SC, a revenit la Istanbul.
Luni, pe aeroportul din capitala Turciei, Firat a suferit un atac de cord, iar medicii au constatat decesul, potrivit radiomoldova.md.
Federația de Fotbal a Moldovei a transmis un mesaj după aflarea veștii:
„Cu profundă tristeţe am primit vestea despre trecerea în neființă a lui Engin Firat, fostul selecționer al Naționalei Moldovei.
Pe 29 octombrie 2019 a fost numit antrenor principal al selecționatei Moldovei. A debutat la timona reprezentativei noastre pe 15 noiembrie 2019 într-un meci contra Franței, campioana mondială în exercițiu. În total, a pregătit Naționala în 11 partide.
Federaţia Moldovenească de Fotbal exprimă sincere condoleanţe şi sentimente de compasiune rudelor, prietenilor, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Engin Firat.
Dumnezeu să-l odihnească în pace”, este mesajul transmis de Federație.