Tragedie în Turcia Fostul selecționer al naționalei Moldovei a murit la vârsta de 55 ani

Engin Firat, fostul selecționer al naționalei de fotbal a Moldovei, s-a stins din viață la vârsta de 55 de ani.

Tragedia s-a întâmplat pe aeroportul din Istanbul, unde tehnicianul turc se afla după întoarcerea din Beirut, unde semnase cu Nejmeh SC, grupare din Liban.

Engin Firat, fostul selecționer al Moldovei, a murit

Antrenorul turc era liber de contract de mai bine de un an, iar, după ce a ajuns la o înțelegere cu libanezii de la Nejmeh SC, a revenit la Istanbul.

Luni, pe aeroportul din capitala Turciei, Firat a suferit un atac de cord, iar medicii au constatat decesul, potrivit radiomoldova.md.

Federația de Fotbal a Moldovei a transmis un mesaj după aflarea veștii:

„Cu profundă tristeţe am primit vestea despre trecerea în neființă a lui Engin Firat, fostul selecționer al Naționalei Moldovei.

Pe 29 octombrie 2019 a fost numit antrenor principal al selecționatei Moldovei. A debutat la timona reprezentativei noastre pe 15 noiembrie 2019 într-un meci contra Franței, campioana mondială în exercițiu. În total, a pregătit Naționala în 11 partide.

Federaţia Moldovenească de Fotbal exprimă sincere condoleanţe şi sentimente de compasiune rudelor, prietenilor, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Engin Firat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace”, este mesajul transmis de Federație.

11 meciuri a petrecut Engin Firat pe banca naționalei Moldovei, urmate de 21 de meciuri la naționala Kenyei

